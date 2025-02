La Juventus ha superato il PSV Eindhoven con un sofferto 2-1 nell’andata dei playoff di Champions League. Un successo prezioso che avvicina i bianconeri agli ottavi, ma che non basta: servirà infatti almeno un pareggio al ritorno in Olanda per staccare il pass per la fase successiva. Thiago Motta ha sorpreso ancora una volta, lasciando in panchina Dusan Vlahovic. Il serbo è entrato soltanto nei minuti finali, giocando appena 13 minuti e sostituendo Kolo Muani. Una scelta che ha suscitato perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. Tra questi, il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Falci ha espresso le sue perplessità: “Non si comprendono la fuoriuscita di Yildiz e il perché Vlahovic non giochi con Kolo Muani. In Olanda bisognerà rimboccarsi le maniche”.

Thiago Motta, intanto, ha chiarito che, al momento, la coesistenza tra Vlahovic e Kolo Muani dal primo minuto sarà difficile da vedere, pur non escludendo questa possibile soluzione in futuro a gara in corso.

Juventus a due facce, ma vittoria fondamentale

La Juventus contro gli olandesi ha disputato un ottimo primo tempo, mostrando personalità e costruendo buone trame di gioco. Tuttavia, nella ripresa, la squadra ha perso brillantezza, concedendo più campo agli olandesi e rischiando in alcune occasioni. Anche Giuseppe Falci ha evidenziato questa doppia faccia della squadra: “Prestazione double face. Importante vincere”.

Nonostante qualche calo di tensione, il risultato finale ha premiato i bianconeri, che hanno sfruttato le occasioni avute.

Decisivi Federico Gatti e Weston McKennie, quest’ultimo autore del gol del momentaneo vantaggio e proprio Gatti ha avviato l’azione del gol dell’americano. Falci ha lodato entrambi i giocatori: “Gatti in versione Torricelli, super McKennie e gol fondamentale di Mbangula”.

Ora i bianconeri mettono nel mirino il match con l’Inter

Archiviata, almeno momentaneamente, la Champions League, la Juventus deve ora concentrarsi sul prossimo grande impegno: il derby d’Italia contro l’Inter, in programma domenica 16 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Una sfida fondamentale sia per la classifica (i bianconeri sono alla ricerca di punti preziosi per agganciare la zona League) che per il morale della squadra.

Tre giorni più tardi, mercoledì 19 febbraio, poi la Juve sarà attesa ad Eindhoven per il match di ritorno dei play off di Champions League.