Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Empoli, la Juventus sta vivendo l’ennesimo momento di crisi della sua stagione, tra risultati deludenti e prestazioni poco convincenti. La situazione attuale ha acceso il dibattito tra tifosi ed esperti, con molti che si interrogano sulle cause di queste difficoltà e sulle possibili soluzioni. Tra le voci più autorevoli a esprimersi c’è l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, che ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, suggerendo una figura chiave per aiutare il club a superare questa fase difficile.

Secondo l’ex centrocampista juventino, la società bianconera avrebbe bisogno di un simbolo forte all’interno della società, qualcuno in grado di rappresentare un punto di riferimento per i giocatori e per l’ambiente: “La Juve ha bisogno di Alex Del Piero come figura principale perché secondo me ci vuole un personaggio particolare tra giocatori e società”. La sua idea è che una figura carismatica e rispettata come Del Piero possa contribuire a dare una direzione chiara alla squadra, facendo da collante tra dirigenza e spogliatoio.

Il silenzio della società

Un altro punto toccato da Tacchinardi riguarda la comunicazione del club. In questo periodo difficile, la Juventus l’ex centrocampista non condivide del tutto: “Non dò colpe a Motta, ma ci metto anche la società perché sia in Champions che in Coppa doveva parlare e metterci la faccia”, ha aggiunto Tacchinardi.

L’allenatore bianconero si è ritrovato a dover gestire le difficoltà senza un sostegno comunicativo forte da parte del club, aumentando la pressione su di lui e sulla squadra.

L’unica certezza è che la Juventus non può più permettersi passi falsi. Per salvare la stagione e per evitare un finale ancora più deludente, serviranno vittorie, carattere e una guida forte.

Solo il campionato: vietato sbagliare

Dopo le eliminazioni in Champions League e i Coppa Italia, alla Juventus resta solo il campionato per cercare di salvare la stagione. Il prossimo impegno sarà il 3 marzo contro il Verona, una partita da vincere per rilanciare la corsa verso i primi posti.

Dopo il match contro gli scaligeri, arriveranno due sfide decisive: il 9 marzo contro l’Atalanta all’Allianz Stadium e il 16 marzo contro la Fiorentina.

Questi scontri diretti potrebbero essere fondamentali per il futuro della squadra, prima della sosta per le nazionali.

Alla ripresa, il 29 marzo, la Juventus ospiterà il Genoa, con la speranza di recuperare alcuni giocatori importanti. In particolare, Renato Veiga e Douglas Luiz potrebbero essere nuovamente a disposizione di Thiago Motta.