La Juventus si muove con largo anticipo sul mercato estivo e lo fa osservando da vicino uno dei centravanti più prolifici dell’ultimo decennio: Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe inviato un proprio emissario per seguire l’attaccante durante la sfida tra Polonia e Albania. Un segnale chiaro della volontà della dirigenza di valutare profili di altissimo livello per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con il contratto in scadenza a giugno con il FC Barcelona, Lewandowski rappresenta una possibile occasione di mercato, ma anche un investimento che garantirebbe esperienza e leadership immediata.

Juventus su Lewandowski: esperienza e qualità per l’attacco

L’interesse della Juventus per Lewandowski nasce dall’esigenza di aggiungere profondità e qualità al reparto offensivo. Il centravanti polacco, nonostante l’età, continua a garantire numeri importanti sotto porta e una presenza decisiva nei momenti chiave delle partite. La sua capacità di giocare spalle alla porta, unita a un senso del gol fuori dal comune, lo rendono un profilo ideale per affiancare un attaccante più giovane e dinamico.

In questo contesto, Lewandowski potrebbe rappresentare un’alternativa o un complemento a Randal Kolo Muani, altro nome presente sul taccuino della dirigenza bianconera. La Juventus sta infatti valutando diverse opzioni per costruire un attacco competitivo e vario, capace di adattarsi a più soluzioni tattiche.

L’eventuale arrivo del polacco garantirebbe anche una crescita ai compagni di reparto, grazie alla sua enorme esperienza internazionale.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Lo stesso Barcellona potrebbe decidere di offrire un rinnovo al proprio numero 9, mentre diversi club della MLS si sono già mossi per sondare il terreno. Questo rende la pista complessa, ma non impossibile, soprattutto se la Juventus dovesse riuscire a presentare un progetto tecnico convincente.

Rinnovo Vlahovic: dialoghi in corso e fiducia reciproca

Parallelamente al lavoro sul mercato in entrata, la Juventus è impegnata su un fronte altrettanto importante: il rinnovo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo resta il punto di riferimento dell’attacco bianconero e la società vuole costruire il futuro partendo proprio da lui.

Nelle ultime ore, il padre del giocatore è arrivato a Torino per incontrare la dirigenza e discutere i dettagli del nuovo contratto. I colloqui proseguono in un clima positivo, con le parti che stanno lavorando per trovare un’intesa su bonus e altri aspetti economici dell’accordo. Nonostante alcuni dettagli ancora da definire, la volontà comune sembra essere quella di proseguire insieme.

Per la Juventus, blindare Vlahovic significherebbe assicurarsi un attaccante nel pieno della maturità calcistica, attorno al quale costruire il reparto offensivo del futuro. L’eventuale arrivo di un giocatore esperto come Lewandowski non sarebbe in contrasto con questa strategia, ma piuttosto un modo per completarla, creando un mix tra esperienza e freschezza.

Il mercato bianconero, dunque, si muove su due binari paralleli: da un lato la ricerca di un grande nome internazionale, dall’altro la volontà di consolidare le certezze già presenti in rosa. Due mosse che potrebbero delineare il volto della Juventus che verrà.