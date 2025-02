Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus starebbe monitorando seriamente Karim Adeyemi del Borussia Dortmund ed avrebbe intenzione di intavolare una trattativa per tentare di portarlo alla Continassa nei primi giorni di giugno.

Juventus, Pedullà rivela: 'A me risulta che il club bianconero sia tornato su Karim Adeyemi del Borussia'

"A me risulta che la Juventus sia tornata su Adeyemi" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata da Alfredo Pedullà su Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia: "I bianconeri non lo fanno per fare la guerra di mercato al Napoli, altro club sulle tracce dell'esterno tedesco, ma per ribadire di essere molto interessati ad un'operazione per la prossima estate, forse anche già per il mondiale per club, visto che avremo una sessione suppletiva di mercato che andrà dal primo al 10 giugno".

Pedullà ha proseguito dicendo: "Da quello che so i contatti tra la Juve e lo staff di Adeyemi stanno continuando e molti mi hanno chiesto cosa se ne dovrebbe fare la Juventus di un esterno offensivo quando in rosa ci sono Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula e Francisco Conceicao, che sicuramente verrà confermato. Qui però si sta parlando a febbraio di una cosa che è nata già a gennaio e che dovrebbe entrare nel vivo a giugno. Quindi in estate possono succedere delle cose nel reparto offensivo che ti portano comunque al desiderio mostrato fino ad oggi di marcare un talento che di sicuro ha delle doti straordinarie".

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "La valutazione di Adeyemi se non entra in un'asta, dovrebbe essere dai 40 ai 45 milioni di euro.

Inoltre voglio sottolineare come la Juventus, per l'estate, continuerà a seguire anche David Hancko per magari impostare un accordo che valga già dal primo giorno di giugno e poterlo mettere a disposizione dell'allenatore sin da subito".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se non si arriva in Champions la vedo dura che Adeyemi venga'

Le parole di Pedullà sono state commentate da diversi tifosi della Juventus sul web: "La scorsa estate il Borussia Dortmund non avrebbe dato Adeyemi nemmeno per un'offerta superiore ai 50 milioni ma a giugno del 2025 cambierà tutto.

Il Borussia accetterebbe un'offerta della Juve tra i 40 e i 45 milioni, ma ti sembra normale questo ragionamento? O forse è la Juve ad avere qualche strumento per scardinare le resistenze del Borussia e del ragazzo offrendo, per il suo acquisto, una cifra considerevolmente inferiore rispetto a quella che avrebbe pagato il Napoli a gennaio?" scrive un utente titubante. un altro poi aggiunge: "Se la Juve non arriva in Champions voglio vederli Hancko ed Adeyemi, ad oggi abbiamo dovuto vendere Fagioli per comprare Kelly".