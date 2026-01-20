La Juventus è pronta a vivere una notte europea ad alta tensione, di quelle che possono indirizzare una stagione. Domani sera, allo Stadium, i bianconeri affronteranno il settimo match della fase di qualificazione della nuova e maxi Champions League, ospitando il Benfica guidato da un volto tutt’altro che neutrale per l’ambiente juventino: José Mourinho. Un incrocio carico di significati, emotivi e sportivi, che arriva in un momento delicato ma potenzialmente decisivo per il cammino europeo della squadra.

Mourinho torna allo Stadium: un passato che pesa

Il ritorno di José Mourinho a Torino non è mai un semplice evento. Il tecnico portoghese, eterno rivale dei bianconeri, non gode certo di grande simpatia sotto la Mole, dove sono ancora vivissimi i ricordi delle battaglie contro la sua Inter e dei gesti plateali che hanno segnato la sua carriera italiana. Uno su tutti è rimasto impresso nella memoria collettiva juventina: la celebre mano all’orecchio esibita nel 2018, quando il suo Manchester United ribaltò la Juventus allo Stadium vincendo 2-1 in rimonta. Un’esultanza provocatoria, diventata simbolo di un rapporto mai sbocciato tra Mourinho e il popolo bianconero. Ora lo Special One torna da avversario, alla guida di un Benfica solido ed esperto, pronto a sfruttare ogni minima incertezza della Juve.

Un dettaglio che aggiunge ulteriore pepe a una sfida già di per sé carica di tensione.

Uno spartiacque europeo: la Juve si gioca il futuro

Al di là della componente emotiva, però, la sfida con il Benfica rappresenta un autentico spartiacque per la Juventus in questa nuova Champions League. Dopo un avvio complicato, i bianconeri sono riusciti a recuperare terreno e ora occupano il diciassettesimo posto nella graduatoria generale. Una vittoria contro i lusitani avrebbe un peso specifico enorme: significherebbe avvicinare in maniera concreta la qualificazione ai sedicesimi di finale, mettendo praticamente al sicuro il passaggio del turno. Al contrario, una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione.

Il Benfica, infatti, aggancerebbe proprio la Juventus a quota 9 punti, comprimendo ulteriormente la classifica e trasformando l’ultima gara di qualificazione, quella contro il Monaco, in un vero e proprio spareggio. Per questo motivo, la partita di domani non ammette distrazioni: serviranno concentrazione, cinismo e personalità per evitare di complicarsi la vita sul più bello.