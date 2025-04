Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus a oggi è quantomai incerto. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco 'Sabah', il Fenerbahçe sarebbe interessato all'attaccante serbo e potrebbe mettere sul tavolo una proposta molto interessante per Juventus e giocatore già dalla prossima sessione di calciomercato, offrendo una cifra di circa 40 milioni di euro per il cartellino del calciatore bianconero e un contratto quadriennale da 10 milioni di euro a stagione per l’attaccante serbo.

Tra Vlahovic e la Juve manca ancora il rinnovo del contratto

Il possibile interesse del Fenerbahçe per Vlahovic, così come quello di altri top club, si inserisce in un contesto d’incertezza legato al futuro contrattuale tra giocatore e Juventus.

Infatti, l'attuale accordo che lega l'attaccante serbo al club bianconero scadrà nel giugno del 2026 e a oggi non sembra ci siano segnali concreti di un avvicinamento tra le parti.

Questa situazione di stallo starebbe spingendo la Juventus a valutare seriamente eventuali offerte per il giocatore già dalla prossima sessione estiva di calciomercato, anche al fine di evitare di perderlo a parametro zero tra una stagione. Inoltre, nonostante le indubbie qualità tecniche e tattiche, il rendimento in termini realizzativi dell'attaccante serbo non ha sempre pienamente convinto la società bianconera e la possibilità d’incassare una cifra significativa dalla sua cessione (come i 40 milioni proposti dal Fenerbahce), potrebbe essere vista come un'opportunità per reinvestire sul mercato su profili più adatti alle future esigenze dell’attacco bianconero.

Al Fenerbahçe, Vlahovic potrebbe diventare l'erede di Dzeko

L'eventuale ingaggio del giocatore serbo da parte del Fenerbahçe rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto per il club turco, il quale potrebbe vedere in Vlahovic l'erede naturale di Edin Dzeko, attaccante bosniaco ex Roma e Inter il cui contratto scade a fine stagione.

Sotto la guida di José Mourinho, Vlahovic potrebbe diventare il punto di riferimento dell'attacco del Fenerbahçe, con il tecnico portoghese che andrebbe a sfruttare la fisicità, la tecnica e il fiuto del gol dell'attaccante serbo schierando Vlahovic al centro di un 4-3-3 o come terminale offensivo in un 4-2-3-1. L'arrivo del giocatore bianconero porterebbe inoltre un notevole aumento di qualità ed esperienza internazionale alla rosa del Fenerbahçe, con l'obiettivo di competere ai massimi livelli nel campionato turco e nelle competizioni europee.

Possibile interesse della Juve per Schmitz

Mentre il futuro di Vlahovic resta sempre incerto, la Juventus starebbe continuando a muoversi sul mercato alla ricerca di giovani talenti per rinforzare la propria rosa. Tra i nomi che negli ultimi giorni sarebbero finiti nel mirino del club bianconero figura quello di Marwin Schmitz, promettente centrocampista classe 2007 attualmente in forza alla seconda squadra del St. Pauli (club di Bundesliga) il quale da poco ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza 2027.

Mediano dotato di buona visione di gioco e duttilità tattica, Schmitz potrebbe rappresentare un innesto interessante per la Juventus U23 Next Gen, con l'obiettivo di farlo crescere gradualmente e valutarne un eventuale passaggio in prima squadra in futuro. La valutazione del suo cartellino è di poco meno di un milione di euro e su di lui ci sarebbe l’interesse di Stoccarda, Lipsia e Borussia Dortmund.