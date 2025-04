Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Il mancato accordo per il rinnovo del contratto obbliga il club bianconero a valutare delle offerte nella prossima sessione estiva di calciomercato. Le pretedenti non mancano tra cui il Fenerbahce di Josè Mourinho che sarebbe interessato alle prestazioni del numero nove bianconero.

Juve, anche il Fenerbahce su Vlahovic

Oltre a diversi club di Premier League come Chelsea, Aston Villa e Newcastle, il bomber bianconero sarebbe finito nel mirino anche del club allenato da Josè Mourinho.

Infatti, il Fenerbahce potrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione in attacco con Dzeko ed En-Nesiry che potrebbero lasciare al termine della stagione. Per questo, si valuta possibili sostituti come il numero nove della Vecchia Signora. Il club bianconero non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 40-50 milioni di euro, cifra che poi verrebbe reinvestita sul mercato per rinforzare la rosa. I rapporti tra le due società sono buoni visto l'approdo di Kostic proprio in Turchia. Nelle prossime settimane, si potrebbe capire di più su questa eventuale trattativa e sul futuro di Vlahovic.

Con il sempre più probabile addio dell'ex Fiorentina, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo.

Diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: da Retegui passando per Jonathan David fino ad arrivare Delap dell'Ipswich, valutato 35 milioni di euro e seguito anche dal Manchester United.

Juve-Napoli: possibile sfida per Paixao

Oltre al futuro di Vlahovic, la Juventus deve valutare anche la posizione anche di altri calciatori come Francisco Conceicao. Infatti, l'esterno portoghese di proprietà del Porto potrebbe non esser riscattato dal club bianconero che dovrebbe acquistarlo definitivamente per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

In casa Juventus si valutano quindi altri profili per puntellare la batteria di trequartisti e tra le piste seguite ci sarebbe anche quella che porta a Igo Paixao, esterno brasiliano che in questa stagione si è messo in luce con la maglia del Feyenoord raggiungendo i quarti di finale della Champions League.

L'esterno classe 2000 ha molte caratteristiche che piacciono alla dirigenza bianconera: velocità, dribbling, senso del gol ma anche la capacità di offrire passaggi chiave ai compagni.

Per questo, la Vecchia Signora potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club olandese per questa estate ma deve fare i conti con il forte interesse del Napoli di Antonio Conte che avrebbe messo il brasiliano come uno dei primi obiettivi per sostituire Kvaratskhelia. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 25-30 milioni.