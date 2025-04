Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini sul proprio canale Youtube, la Juventus non aspetterà il mondiale per club per decidere il futuro di Igor Tudor, come sostiene il ds Cristiano Giuntoli, ma deciderà prima se confermare il tecnico croato. In caso scegliesse di esonerarlo, per Gramellini Gian Piero Gasperini sarebbe uno dei primi candidati.

Gramellini: 'Giuntoli dice una bufala quando sostiene che il futuro di Tudor si deciderà dopo il mondiale'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della programmazione che il club bianconero starebbe impostando per la prossima stagione: "A prescindere dalla qualificazione della prossima Champions League la Juve deve cominciare a buttare giù le basi di quello che potrebbe essere il futuro.

Perché aspettare il mondiale per club, come ha riferito Cristiano Giuntoli, per discutere con Igor Tudor l'eventuale prolungamento del contratto è una bufala clamorosa. A prescindere dal fatto che uno voglia tenere o meno celati i propri obiettivi, la Juve dovrà pianificare prima il suo avvenire e quindi non si possono dare in pasto a chi ascolta certe cose. Bisognerebbe perlomeno evitare di rilasciare dichiarazioni che sembrano offensive nei confronti dell'intelligenza delle persone".

Gramellini ha proseguito dicendo: "Non voglio puntare il dito su Giuntoli, il quale però va sottolineato, è un dirigente che non ha più il potere che aveva prima. È un dirigente che non deciderà lui quale sarà il prossimo allenatore.

E allora, siccome diversi quotidiani hanno posto sul piatto due nomi in alternativa Tudor, quello di Conte e di Gasperini, bisogna fare chiarezza. Il salentino, al di là del fatto che ci sarà il veto del presidente Aurelio de Laurentiis, credo sia di una pista assolutamente da tenere in considerazione per volere di entrambe le parti".

L'opinionista ha infine precisato: "C'è però un contratto firmato da Conte con il Napoli che lo tiene legato alla società partenopea e anche in caso di dimissioni c'è ovviamente la facoltà da parte della proprietà del Napoli di respingerle. Quindi l'operazione Conte-Juventus diventa un'operazione complicata sotto diversi aspetti e siccome la vecchia signora non è nelle condizioni di poter aspettare in eterno sta tornando in auge il nome di Gasperini".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Tudor è un allenatore a tempo'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "L'allenatore sarà un nuovo tormentone. Speriamo almeno che la società apra a Tether il cda, data la disponibilità dichiarata a sottoscrivere eventuali aumenti di capitale" scrive un tifoso della Juventus su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Tudor ê un allenatore a tempo fin dal momento della firma, anche se dovesse vincerle tutte. Per quanto riguarda Gasperini invece, lo dico prima come fatto con Douglas Luiz e altri, sarebbe un clamoroso errore".