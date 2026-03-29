La presunta trattativa fra Inter e Barcellona per il profilo di Alessandro Bastoni sta catalizzando l'attenzione dei tifosi nerazzurri in questa sosta per le nazionali e secondo quanto filtra nelle ultime ore, la società catalana avrebbe persino strappato il si dello stopper lombardo per trasferirsi in catalogna dalla prossima stagione. L'opinionista Fabio Bergomi su X ha quindi rivelato alcuni dettagli che arricchiscono la vicenda e che aggiungono nuove sfumature alla potenziale operazione.

Bergomi: 'Il Barcellona ha offerto 50 milioni di euro per Bastoni, lui è affascinato dal poter giocare con Yamal'

Bergomi, sul proprio account X ha quindi scritto un messaggio nel quale conferma l'esistenza di un dossier aperto fra Barcellona e Inter per Alessandro Bastoni: "L’offerta del Barcellona a Bastoni è 50 milioni in 5 anni. Il suo procuratore spinge. L’offerta è arrivata dopo Inter-Juventus".

L'opinionista, analizzando la vicenda dalla prospettiva di Bastoni ha poi aggiunto: "La cosa lo affascina moltissimo: Yamal, competere per la Champions da favoriti, giocare alto come piace a lui. Il Barcellona ora non ha gli 80".

Un dettaglio, quello della parziale mancanza di liquidità dei catalani, che potrebbe fare la differenza: l'Inter riterrebbe Bastoni un calciatore sul quale puntare ancora a lungo e non a caso la richiesta per cederlo sarebbe altissima.

Di conseguenza i 50 milioni di euro euro citati da Bergomi potrebbero non bastare il club nerazzurro a lasciar andare uno dei cardini della squadra guidata da Cristian Chivu.

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'Bastoni fa bene a voler andare via, al Barcellona punterebbe la Champions'

Le parole di Bergomi hanno acceso la discussione sul web fra i suoi sostenitori: "Fa bene ad andare. Andrebbe in una squadra che lotta per vincere la Champions League e non in una squadra gestiti da incompetenti. Se vuole crescere deve andare. Immagino poi il formidabile mercato di Ausilio con i soldi della cessione" scrive un tifoso critico con la società lombarda. Un altro poi aggiunge: "I procuratori sono il male del calcio, ed i calciatori dei senza attributi che si lasciano manovrare solo per soldi".