Domani, sabato 27 aprile, la Juventus tornerà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Monza, in una gara fondamentale per riscattare la sconfitta subita a Parma. Nonostante la delusione dell’ultimo turno, Igor Tudor sceglierà di dare fiducia quasi completa alla formazione che ha perso al Tardini, confermando dieci undicesimi dei titolari. L’unica novità sarà il ritorno da titolare di Kenan Yildiz, pronto ad affiancare Nico Gonzalez sulla trequarti. Assente Dusan Vlahovic, fermato da problemi fisici, sarà Kolo Muani a guidare l’attacco bianconero.

Le scelte di Tudor

Il tecnico Tudor, contro il Monza, confermerà il 3-4-2-1: in porta di vedrà Di Gregorio che sarà protetto dal terzetto difensivo composto da Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Sugli esterni confermati McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, mentre in mezzo al campo agiranno Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, pilastri insostituibili dello scacchiere di Tudor. Dietro l’unica punta Kolo Muani, spazio dunque a Nico Gonzalez e a Yildiz, che proveranno a dare qualità e fantasia alla manovra offensiva.

La Juventus è chiamata a reagire con forza, consapevole che non ci sono più margini d’errore per inseguire i propri obiettivi stagionali.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K.

Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Tudor non fa calcoli

Un altro tema caldo in casa bianconera riguarda la gestione dei diffidati. Tudor ha scelto di non fare calcoli in vista del prossimo importante impegno contro il Bologna: scenderanno regolarmente in campo anche Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso, entrambi a rischio squalifica in caso di ammonizione. Il tecnico croato ritiene Thuram un giocatore imprescindibile per gli equilibri della squadra, tanto da non volerlo risparmiare nonostante la diffida. Il centrocampista francese, infatti, sta vivendo una stagione di alto livello e la sua presenza è ritenuta fondamentale in un momento così complicato.

Diverso il discorso per Cambiaso, che negli ultimi mesi ha vissuto un calo di rendimento evidente rispetto allo scorso anno.

Nonostante ciò, Tudor vuole continuare a puntare su di lui, sperando che possa ritrovare fiducia e brillantezza proprio in una partita delicata come quella contro il Monza.

Il terzo diffidato, Timothy Weah, non partirà invece dall’inizio: si accomoderà in panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso.