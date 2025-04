2':

1': Pulisic sale da destra e viene fermato da Candè in scivolata

Fischio d'inizio: Reijnders sul dischetto di centrocampo in attesa del fischio, il Milan gioca con la maglia bianca con inserti rossoneri nel colletto e nelle maniche, attacca da sinistra verso destra

Un minuto di raccoglimento in ricordo della morte di Papa Francesco, per il Milan il minuto di silenzio era già stato rispettato prima della semifinale di Coppa Italia

Ore 11:29 - Assegnazioni tra capitani ed è tutto pronto per il fischio d'inizio di Venezia - Milan

Ore 11:28 - Inizia il cerimoniale della Lega Serie A e i due tecnici si salutano calorosamente

Ore 11:27 - Scendono in campo le squadre, nel Milan giocherà Tammy Abraham al posto di Luka Jovic

Ore 11:26 - Venezia e Milan sono nel corridoio che porta al campo di gioco in attesa dell'ok a scendere in campo del signor Manganiello

Ore 11:23 - Attenzione, cambio di formazione per il Milan: Jovic s'è bloccato durante il riscaldamento

Ore 11:20 - Il campo del Penzo è ormai vuoto in attesa che le due squadre scendano in campo per il fischio d'inizio

Ore 11:35 - Sono state ufficializzate le formazioni di Venezia e Milan

Venezia - Milan le formazioni ufficiali

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Conde, Haps; Fila, Yeboah.

In panchina: Grandi, Joronen, Stanković; Carboni, Marcandalli, Šverko, Zampano; Bjarkason, Doumbia, Duncan, Kike Pérez; Gytkjær, Ladisa, Marić, Oristanio. Allenatore: Di Francesco.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão.

In panchina: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Walker; Bondo, Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Chukwueze, Gimenez, João Félix, Sottil. Allenatore: Conceição.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Our starting XI to take on the Arancioneroverdi 📋#VeneziaMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/4IAYBDhyFr — AC Milan (@acmilan) April 27, 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 12:30, il Venezia ospita il Milan allo stadio "Pier Luigi Penzo”.

Finalmente inizia la 34ª giornata di Serie A. L’incertezza degli orari delle partite che ha toccato quasi tutti gli incontri, non ha minimamente scalfito l’incontro dell’ora di pranzo. I lagunari, allenati da Eusebio Di Francesco, si trovano in diciottesima posizione con 25 punti, a un solo punto dalla zona salvezza. Il Milan, guidato da Sérgio Conceição, è al 9° posto con 51 punti, ancora timidamente in corsa per un posto nelle competizioni europee. Entrambe le squadre arrivano da risultati contrastanti: il Venezia ha pareggiato 2-2 contro l'Empoli nell'ultima giornata. Con poche partite rimaste, ogni punto è fondamentale: i padroni di casa cercano di evitare la retrocessione. mentre il Milan ha subito una sconfitta interna per 1-0 contro l'Atalanta.

Il Milan però è galvanizzato dalla brillante vittoria nel derby della semifinale di Coppa Italia. L’accesso all’Europa per i rossoneri potrebbe arrivare dalla vittoria della coppa, ma il Bologna vorrebbe portare a casa il trofeo che manca dalla bacheca felsinea dal 1974.

Il Venezia dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze. In difesa, Schingtienne dovrebbe completare il terzetto con Idzes e Candé, anche se Marcandalli potrebbe essere un'opzione alternativa. Sulle fasce, Zerbin dovrebbe agire a destra, mentre a sinistra Ellertsson sembrerebbe favorito su Haps, nonostante non sia al massimo della condizione.

A centrocampo, Nicolussi Caviglia sarebbe confermato in regia, affiancato da Perez e Busio, quest’ultimo con la possibilità di arretrare nella mediana rispetto al suo consueto raggio d'azione più offensivo. In attacco, Fila, dopo aver scontato la giornata di squalifica, dovrebbe fare coppia con Yeboah, mentre Gytkjaer potrebbe essere un'arma importante a gara in corso per dare centimetri e muscoli all’attacco lagunare. Non saranno presenti Svoboda, Richie Sagrado e Filip Stanković.

Il Milan dovrebbe confermare il 3-4-3 che ha ben figurato nel derby di Coppa Italia, un sistema di gioco che ha dato solidità difensiva e supporto alla fase offensiva.

In difesa, al centro della retroguardia, Tomori e Pavlović saranno i pilastri, con Thiaw pronto a completare il trio difensivo viste le condizioni non ottimali di Matteo Gabbia. Durante la gara potrebbe esserci spazio per il rientrante Kyle Walker. Sugli esterni, Jiménez e Theo Hernández dovrebbero giocare un ruolo fondamentale, con il primo più orientato verso la fase difensiva e il secondo pronto a spingere in attacco con le sue tipiche incursioni offensive. A centrocampo del Milan, Fofana e Reijnders si dovrebbero occupare di garantire la transizione tra difesa e attacco, ma occhio ad eventuale turnover per i due giocatori che hanno effettuato tante presenze in stagione. In attacco, Jović dovrebbe avere ancora chances come centravanti titolare, ma Tammy Abraham e Santiago Gimenez vorrebbero sfilargli il posto.

Pulisic e Leão, ai lati della zona offensiva, avranno il compito di allargare il gioco, con il portoghese chiamato in particolare a fare la differenza con le sue accelerazioni, dribbling e conclusioni verso la porta. L'allenatore Sérgio Conceição dovrebbe optare per una formazione aggressiva, con l'obiettivo di ottenere i tre punti in vista della fase finale del campionato. Unico assente Emerson Royal, ma prossimo al rientro tra i convocati.

La squadra arbitrale della partita:

La direzione di gara della partita tra Venezia e Milan sarà affidata al sig. Gianluca Manganiello della sezione CAN di Pinerolo. Gli assistenti di linea saranno Alessio Berti di Prato e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto uomo sarà Simone Galipò di Firenze.

Al VAR di Lissone opererà Daniele Paterna della sezione CAN di Teramo, coadiuvato dall'AVAR Simone Sozza di Seregno.

Le scelte dei giocatori convocati dei due mister Di Francesco e Sérgio Conceição

La lista dei giocatori del Venezia:

Portieri: Matteo Grandi, Jesse Joronen, Andrei Radu, Filip Stanković;

Difensori: Fali Candé, Franco Carboni, Jay Idzes, Ridgeciano Haps, Marin Sverko, Joel Schingtienne, Alessandro Marcandalli, Francesco Zampano;

Centrocampisti: Gianluca Busio, Bjarki Bjarkason, Hans Nicolussi Caviglia, Cheick Conde, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Kike Perez, Alessio Zerbin;

Attaccanti: Christian Gytkjaer, Daniel Fila, Marco Ladisa, Mirko Maric, Gaetano Oristanio, John Yeboah​.

La lista dei giocatori del Milan:

Portieri: Mike Maignan, Marco Sportiello, Lorenzo Torriani;

Difensori: Alessandro Florenzi, Theo Hernández, Alejandro Jiménez Sánchez, Strahinja Pavlović, Filippo Terracciano, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Kyle Walker;

Centrocampisti: Warren Bondo, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders;

Attaccanti: Tammy Abraham, Samuel Chukwueze, João Félix, Santiago Giménez, Luka Jović, Rafael Leão, Riccardo Sottil.