Il Padova è ufficialmente la terza promossa in Serie B dopo Entella e Avellino. Nel girone B, l'Entella aveva preso il largo sulla seconda in classifica, con un vantaggio di 9 punti sulla Ternana, e nel girone C l'Avellino ha chiuso in bellezza a più 8 sull'Audace Cerignola. Discorso diverso per il girone A, dove il Padova è stato protagonista di un cammino di livello importante e di un duello veneto alla pari con il Vicenza, i biancoscudati chiudono a 86 punti a 3 punti di vantaggio dai biancorossi.

Il Padova pareggia a Lumezzane, cade il Vicenza a Trento

Un campionato combattuto tra le prime due in classifica, lo dimostra la distanza sottile tra le due compagini. Si decide così all'ultima giornata la promozione del girone A. Il Vicenza commette un passo falso a Trento e al Padova di conseguenza è sufficiente un pareggio per la prima posizione.

Il Trento passa in vantaggio con Anastasia dopo soli 6 minuti di gioco, arriva la reazione del Vicenza con il pari provvisorio di Rauti al 29° minuto. Non è la miglior giornata per i biancorossi, che perdono Ronaldo in mezzo al campo dopo la mezz'ora di gioco per infortunio, al suo posto entra Fausto Rossi, che condiziona negativamente la gara a causa di una doppia ammonizione tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa.

Nel finale di gara doppio colpo del Trento, che con Petrovic e ancora Anastasia chiude la partita sul 3-1. Una sconfitta dura per il Vicenza, che dovrà affrontare i playoff a partire dai quarti di finale.

Avviene così la trasferta decisiva per il Padova a Lumezzane, davanti a oltre tremila tifosi biancoscudati, per una promozione attesa da sei anni. La partita termina sul risultato di 0-0, qualche occasione da entrambe le parti, ma il Padova riesce a controllare la gara senza troppi rischi fino al termine. Un percorso storico per la squadra di Andreoletti, che ha chiuso a 86 punti dopo un campionato per gran parte in vetta, poi il recupero del Vicenza e il duello sportivo nel finale di stagione per merito di entrambe le squadre.

Le tre promosse rivali in Supercoppa di Serie C

Non termina la stagione per le tre promesse in Serie B: Padova, Virtus Entella e Avellino. Le tre compagini si sfideranno per un altro trofeo: la Supercoppa di Serie C. La formula del torneo sarà eseguita come un girone all'italiana con delle gare di sola andata che si disputeranno il 3, 10 e 17 maggio. Ci sarà un sorteggio per definire gli accoppiamenti, dove ogni squadra affronterà una gara in casa e una in trasferta. Il vincitore di questo torneo sarà stabilito in base a chi totalizzerà più punti, in caso di parità entreranno in gioco diversi fattori. In quella situazione sarà decisiva la differenza reti, il maggior numero di gol segnati e il maggior numero di goal realizzati in trasferta.