In casa Roma è tempo di iniziare a pianificare la prossima stagione, prima di gettare le basi sul futuro, c'è però bisogno di capire chi sarà il successore di Claudio Ranieri. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, per la panchina giallorossa sarebbe tornato di moda il nome di Gian Piero Gasperini, che dopo una lunga parentesi a Bergamo con l'Atalanta potrebbe accasarsi nella Capitale per iniziare un nuovo capitolo professionale.

Gian Piero Gasperini tra conferme e smentite: sarà lui il nuovo tecnico giallorosso? Gli ultimi rumor

“Non sarà lui il nuovo allenatore della Roma”, questo si evinceva in sostanza dalle parole di Claudio Ranieri di qualche settimana fa, incalzato appunto sul nuovo tecnico giallorosso dopo il suo addio e con riferimento al passaggio di testimone a Gian Piero Gasperini.

L’attuale allenatore dell’Atalanta, nel corso dell’ultima giornata, non ha nascosto l’emozione per la richiesta dei tifosi bergamaschi di ultimare quanto prima il rinnovo. I suoi sorrisi, per l’appunto, tradivano la voglia di portare avanti un progetto che da quasi dieci anni rappresenta forse un unicum nella storia della Serie A.

Eppure, a dispetto di un rinnovo che sembrava formalità, Gian Piero Gasperini non avrebbe sciolto ancora le riserve a proposito del suo futuro all’Atalanta. Torna così in lizza come nome valido per il ruolo di nuovo allenatore della Roma, in contrasto evidente con le parole di Claudio Ranieri che - come anticipato - a domanda diretta aveva smentito l’eventuale arrivo del tecnico piemontese nella Capitale.

E’ però evidente che qualcosa potrebbe essere cambiato; lo stesso Claudio Ranieri - ospite in Campidoglio proprio quest’oggi per il ritiro di un premio - si è infatti espresso con parole che lasciano trasparire una maggiore apertura al nome di Gian Piero Gasperini come possibile nuovo allenatore della Roma. Niente conferme o smentite a domanda diretta, solo la volontà di lasciare al presidente l’annuncio: “Posso dire solo che vogliamo costruire una grande Roma”.

Roma, nuovo allenatore ‘cercasi’: dall’utopia Jurgen Klopp all'ipotetico ritorno di De Rossi

In attesa di maggiore chiarezza e di annunci ufficiali, il nome del nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione di Serie A ed Europa League continua ad essere un vero e proprio rebus.

Claudio Ranieri persevera nel non voler essere lui a dare l’annuncio, passando la palla al presidente giallorosso; situazione che inevitabilmente - in assenza di certezze - alimenta suggestioni e teorie. Lui stesso aveva parlato di un accordo già definito, seppur formalmente; l’impressione è dunque che ci sia già un prescelto per la panchina della Roma e ovviamente ciò andrebbe in contrasto con i presunti nuovi contatti con Gian Piero Gasperini.

Dall'autopia di Jurgen Klopp al possibile ritorno di Daniele De Rossi; passando per le voci su Nuno Espirito Santo. Dall’entourage dell’ex allenatore del Liverpool, nei giorni scorsi, sono arrivate ampie smentite; il secondo non si è chiaramente esposto sulla vicenda dai tempi dell’esonero ad inizio stagione ma è pur sempre sotto contratto con i giallorossi.

L’unica certezza attuale sul possibile nuovo allenatore della Roma è dunque il carico di responsabilità e la scottante eredità che lascia Claudio Ranieri sulla panchina della Capitale. Un girone di ritorno scandito da una marcia trionfale, purtroppo non abbastanza per conquistare la qualificazione in Champions League; quanto basta però per alimentare ulteriormente le ambizioni sportive e societarie. L’obiettivo è dunque proseguire la scia della stagione appena conclusa con una guida tecnica all’altezza e ovviamente con una pianificazione oculata in ottica calciomercato.