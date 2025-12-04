La Coppa Italia 25-26 parte nel migliore dei modi per l’Inter di Cristian Chivu; il tecnico romeno propone un corposo turnover ma sono proprio le seconde linee a regalare spunti degni di nota e soprattutto una prestazione che - salvo la rete subita - è da incorniciare. Nel 5-1 contro il Venezia sale in cattedra Andy Diouf; oggetto del mistero fino a qualche settimana fa e che finalmente inizia a trovare spazio e prestazioni di spessore. Solo 60’ prima della sfida contro il Venezia e performance opache e poco convincenti. Alla prima nell’11 titolare il francese offre invece un’attitudine solida, ispirata e soprattutto proficua dato il gol del vantaggio e il costante apporto offensivo soprattutto nella prima frazione di gioco.

Coppa Italia: Esposito incanta San Siro, Thuram ritrova il gol

Nel 5-1 dell’Inter ai danni del Venezia - ottavi di finale di Coppa Italia 25-26 - c’è spazio anche per il ritorno al gol di Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro non metteva la sua firma sul tabellino dallo scorso settembre, complice anche un infortunio; con la doppietta di ieri sera torna dunque a sorridere non solo fuori ma anche dentro il rettangolo di gioco e regala a Cristian Chivu un ritorno più che sperato. Fari puntati sulla prodezza di Francesco Pio Esposito; ancora una chance dal primo minuto e ancora una volta non tradisce le attese siglando un gol - il primo a San Siro in maglia nerazzurra - da cineteca sia per potenza che per coordinazione.

Le risposte dal turnover: Diouf e Bonny convincono Chivu

Da Bonny - che la chiude con un gol di ottima fattura - a Carlos Augusto, Frattesi in versione assist-man - al netto delle voci di mercato - e il solito De Vrij che quando chiamato in causa non tradisce; qualche inciampo per Josep Martinez che torna tra i pali ma più volte non trova la via con le imbucate verso il centrocampo da calcio di rinvio. Nel complesso, considerando la formazione rivoluzionata, una prova di grande impatto quella dell’Inter contro il Venezia nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Non solo per il risultato ma soprattutto per gli spunti che arrivano a Cristian Chivu da parte di coloro che prima di oggi avevano trovato meno spazio nella formazione titolare ed anche a partita in corso.

Ora testa al Como: le nuove certezze dell’Inter in vista della Serie A

Riposano i titolarissimi in vista della prossima sfida di Serie A contro il Como; Dimarco, Lautaro Martinez e Barella non vedono il campo così come Akanji e gli altri fedelissimi di Chivu. Contro la formazione di Cesc Fabregas il diktat è partire proprio dal pragmatismo visto in Coppa Italia; meno occasioni sprecate - avversario permettendo - e meno virtuosismi che appesantiscono la manovra. Per l'Inter un test importante per contro i comaschi che figurano tra le outsider di questo campionato di Serie A sia per posizione in classifica che per risultati e gioco espresso.