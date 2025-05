Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha sottolineato ai microfoni del proprio canale Youtube come la Juventus, per blasone e storia, non possa più permettersi di vivere stagioni come quella che sta per terminare.

A detta di Balzarini infatti, il club bianconero dovrebbe sempre competere per vincere almeno un trofeo.

Juventus, Balzarini duro: 'Il nome di questo club non può essere infangato da stagioni come quella che abbiamo vissuto'

"Il nome della Juventus non si può infangare e perdonatemi se uso un termine forte, con una stagione come questa": cosi ha parlato Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube descrivendo l'annata vissuta dalla formazione bianconera.

Il giornalista ha proseguito la dissertazione dicendo: "Se sei la Juve, tu devi pensare solo a vincere e a portare a casa qualcosa. Poi sappiamo che è impossibile farlo ogni anno, ma affrontare una stagione simile va in conflitto con l'anima, va in conflitto con la storia, va in conflitto con la tradizione, va in conflitto con quel marchio e con quel simbolo che adesso è stilizzato con la doppia J. Quindi oggi il mondo della Juve vive una sorta di frustrazione, ma deve vivere anche una sorta di rabbia positiva da ricostruzione e questo messaggio deve arrivare ad una società come la Juventus che ha il dovere di recepire queste esigenze. Cambiano gli uomini all'interno del club, possono cambiare i dirigenti, ma deve rimanere questa ossatura legata al nome".

Balzarini ha proseguito: "Ci vuole gente che viva la Juve e che ce l'abbia nell'anima la Juve. Una persona cosi sarebbe stata trovata, ovvero Igor Tudor, ma quasi sicuramente non sarà l'allenatore del prossimo anno e quindi voglio pensare che chi sceglierà il prossimo tecnico andrà a cercare una situazione di questo tipo. Quindi a me che arrivi Mancini, Gasperini eccetera, può anche andar bene, ma devono calarsi in questo contesto. Poi siccome si pensa e si ritiene a ragion veduta, che possa arrivare Antonio Conte su tutti, beh, lì non c'è bisogno di spiegare al leccese che cos'è la Juve. Perché lui la rappresenta in pieno. Anche Tudor potrebbe ricoprire queste mansioni ma sicuramente ha meno esperienza e capisco la gente della Juventus che è stufa e non ha più intenzione di aspettare".

Juve, le parole di Balzarini accendono i tifosi: 'Dobbiamo puntare su Conte, basta scommesse'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione tra i suoi follower: "Il Napoli vince lo scudetto con 82 punti. Credo che il rammarico per la Juve per non essere stata protagonista all’interno di un campionato tra i più mediocri di sempre sia enorme" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Bisogna ripartire da Conte, ma non perché non mi piace Tudor, sono 5 anni che facciamo pena, e non possiamo permetterci di affidarci ancora alle scommesse".