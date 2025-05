Alle ore 20.45 allo stadio San Siro andrà in scena l'ultimo atto per Milan e Monza, le due squadre che escono con maggior delusione da questa stagione sportiva. Il Milan chiuderà il proprio cammino stagionale senza aver raggiunto alcuna qualificazione alla prossima edizione delle coppe europee. Il Monza conclude la stagione salutando la massima serie e con tanti dubbi per il futuro.

Final matchday and a first appearance for our new Home Kit 🔴⚫#MilanMonza #SempreMilan pic.twitter.com/luw5xeSepw — AC Milan (@acmilan) May 24, 2025

Nel Milan la stagione non è mai decollata: nonostante la conquista della Supercoppa Italiana, il finale – con l'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord e la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna – ha pesato enormemente.

L'alternanza di risultati in campionato ha portato al raggiungimento del nono posto in classifica. Troppo poco per la storia e le aspettative del Milan e dei suoi tifosi.

Probabilmente sarà l'ultima apparizione di Sérgio Conceição in panchina, ma il tecnico portoghese non potrà andare in campo perché deve scontare la squalifica rimediata nell'espulsione contro la Roma. Si preannuncia una "last dance" per molti giocatori del Milan. L'imminente addio del direttore sportivo Igli Tare svelerà le manovre per la stagione futura.

Tra le voci di mercato si fa sempre più insistente quella della partenza di Tijjani Reijnders verso il Manchester City, dove dovrebbe prendere il posto di Kevin De Bruyne.

Si parla di una trattativa già avanzata, con i Citizens intenzionati a portarlo a Manchester in tempo per il Mondiale per Club. Indizi di mercato anche per Rafael Leão, che avrebbe rimosso i riferimenti al Milan dal proprio profilo Instagram.

Happy birthday to our big Serb 🥳 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 24, 2025

C’è ancora una partita da giocare. Veiga, che siederà in panchina al posto di Conceição, dovrebbe dar spazio a chi ha avuto meno minutaggio. Sportiello è favorito per partire titolare tra i pali al posto di Maignan, mentre Florenzi reclama spazio sulla destra. In difesa, spazio alla linea a tre con Pavlović, Gabbia e uno tra Thiaw e Tomori. A centrocampo, Bondo è in vantaggio su Fofana per affiancare Reijnders, mentre sulla sinistra dovrebbe tornare Theo Hernández, dato in recupero.

In attacco, Pulisic agirà a destra, João Félix a sinistra, con Camarda dal primo minuto supportato da Jović. Fermi per infortunio Chukwueze e Walker, mentre Santiago Giménez è squalificato.

Per il Monza, l'ultima di campionato è anche un tuffo nel passato per mister Alessandro Nesta e per la dirigenza brianzola. Sono sei gli indisponibili: Pessina, D’Ambrosio, Forson, Gagliardini, Ganvoula e – salvo sorprese – anche Izzo, comunque convocato per la trasferta.

In porta ci sarà Pizzignacco, con difesa a tre composta da Pedro Pereira (adattato nel ruolo di braccetto), Brorsson e Carboni. Sulle fasce spazio a Birindelli a destra e Kyriakopoulos a sinistra. In mezzo al campo agiranno Bianco, Akpa Akpro e Zeroli, ex rossonero che vorrà ben figurare davanti alla squadra proprietaria del suo cartellino.

In attacco spazio a Caprari e Keita Baldé.

Squadra arbitrale giovane per la partita tra Milan e Monza con la designazione dell'arbitro Daniele Rutella, della sezione di Conegliano, al suo esordio in Serie A. A completare il team arbitrale i guardalinee Prenna e Arace, il quarto ufficiale Santoro, mentre dalla sala VAR ci sarà Ghersini con Guida come AVAR in assistenza.

Milan: la lista dei convocati per l'ultima apparizione stagionale dei rossoneri a San Siro

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Jimenez, Pavlovic, Royal, Thiaw, Tomori, Walker

Centrocampisti: Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Camarda, Felix, Jovic, Leao, Pulisic, Sottil

Monza: i giocatori a disposizione di Nesta per l'ultima partita di campionato contro il Milan

Portieri: Mazza, Pizzignacco, Turati

Difensori: Birindelli, Brorsson, Caldirola, Carboni, Izzo, Kyriakopoulos, Leković, Palacios, Pedro Pereira, Postiglione

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Ciurria, Colombo, Sensi, Urbański, Vignato, Zeroli

Attaccanti: Caprari, Keita, Martins, Petagna