Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale critica in maniera piuttosto decisa la recente decisione presa da Antonio Conte di restare al Napoli e di scartare in maniera definitiva la chiamata della Juventus.

Conte sceglie Napoli, Chirico durissimo: 'Non dica di essere più juventino'

Nelle scorse ore c'è stata la fumata bianca per quanto la permanenza di Antonio Conte al Napoli. Una notizia che ha scosso il popolo della Juventus, fiducioso fino a poche settimane fa di poter riabbracciare il tecnico salentino in un ritorno che sarebbe stato clamoroso.

Il giornalista Marcello Chirico, dichiaratamente tifoso della formazione bianconera, ha quindi registrato un video sul proprio canale Youtube sfogando la sua frustrazione nei confronti del pugliese: "Conte non dica più di essere juventino. Perché in questo momento la società piemontese aveva bisogno di lui, di avere un uomo juventino, uno con la voglia di vincere, con quel DNA di cui parliamo spesso e poi soprattutto uno bravo che sapesse come far incamerare ai giocatori attuali della Juventus o quelli che arriveranno la voglia di trionfare. Cioè ci credeva la Juve e aveva dimenticato il 2014: ha dimenticato il dito medio, ha dimenticato tutto e quasi in ginocchio sono andati da Conte a dire "Dai, vieni via da Napoli".

Conte ha detto "No", ma gli amici si vedono nel momento del bisogno. Probabilmente lui è un grande professionista, un bravissimo allenatore, ma non un tifoso bianconero".

Chirico ha poi concluso parlando della possibile conclusione dei rapporti fra la Juventus e il suo ds: "Si respirava da tempo aria di separazione anche perché come fa a coesistere Giuntoli con Chiellini, col quale non c'è feeling? Al di là delle apparenze, di quello che si dice davanti alle telecamere, delle foto, di loro seduti a fianco allo stadio, il rapporto non c'era. Come fa Giuntoli a restare nel momento in cui arriva Comolli, che è uno che fa poi il direttore generale? Sembrava quindi chiaro che qualcosa sarebbe successo".

I tifosi della Juve rispondono a Chirico: 'Fesso chi crede che uno capace di andare all'Inter sia bianconero'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di centinaia di tifosi della Juventus: "Solo i fessi credono che uno che va all'Inter sia juventino. Conte pensa solo a se stesso e fa bene, ma accostare il suo nome alla Juventus come lo si fa per Del Piero, Scirea o Boniperti è una pagliacciata", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La juventinità si è persa quando è andato all’Inter. E oggi ne abbiamo la conferma. Uno che ha fatto il dito medio ad Andrea Agnelli. Vada a vincere altrove e vediamo di fare la Juve".