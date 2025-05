Antonio Conte resta al Napoli, una mossa che cambia i piani anche della Juventus. Il tecnico pugliese era la prima scelta del club per la ripartenza, dopo la stagione deludente appena conclusa. L'ex Commissario Tecnico della Nazionale, però, ha scelto di restare al suo posto e così adesso è ripartita la caccia al nuovo allenatore. Con ogni probabilità non sarà Giuntoli, insieme alla società bianconera, a cercarlo: l'uomo mercato juventino, infatti, sarebbe molto vicino all'addio, con John Elkann che vorrebbe passare la gestione a Comolli e a Giorgio Chiellini.

La corsa alla panchina della Vecchia Signora può così partire: sarebbe tornato di moda il nome di Gian Piero Gasperini.

Gasperini nuovo allenatore della Juventus? C'è da battere la Roma

Il tecnico di Grugliasco ha ormai deciso di lasciare l'Atalanta dopo nove anni di successi tra qualificazioni in Champions League e la vittoria dell'Europa League. L'avventura a Bergamo è finita e in molti pensavano che il suo futuro fosse alla Roma. Lo cose, però, potrebbero essere cambiate ieri quando l'allenatore ha incontrato i dirigenti del club giallorosso senza trovare un accordo. La fumata sarebbe stata grigia per problemi legati al mercato. La Roma deve, infatti, rispettare i rigidi paletti del fair play finanziario e nella prossima sessione estiva dovrà quindi fare bene i conti prima di acquistare le pedine per rendere più forte la squadra.

Gasperini non avrebbe, quindi, ancora sciolto le riserve ed è in questo tentennamento che si sarebbe inserita la Juventus. L'ex Atalanta ha già allenato le giovanili dei bianconeri ormai una ventina di anni fa, è rimasto legato al club e, secondo alcuni indiscrezioni, il suo sogno sarebbe allenare la prima squadra della Vecchia Signora.

Le alternative

Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Per Gasperini è testa a testa tra Roma e Juventus con situazione in bilico e tutta ancora da definire. E se dovesse finire male anche questa volta come con Antonio Conte? I dirigenti bianconeri avrebbero un paio di piani alternativi. Il primo sarebbe quello di confermare Tudor anche dopo il Mondiale per club, il contratto non sarebbe un problema visto che la qualificazione in Champions League ha fatto scattare la clausola per il rinnovo automatico.

Non sarebbe da scartare poi il nome di Roberto Mancini. Il tecnico è libero, con Chiellini ha un buon rapporto derivante dalle tante battaglie in Nazionale, compresa quella che ha portato alla vittoria dell'Europeo. La Juventus aveva contattato il tecnico per il post Motta, ma la richiesta di garanzie per il futuro e non solo fino a fine campionato aveva interrotto i discorsi. Ora le cose sono cambiate e il Mancio potrebbe essere di nuovo un'idea.