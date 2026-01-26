Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus e dello stallo fra En-Nesyri e il club bianconero: "Ieri Chiellini ha escluso che possa arrivare En-Nesyri e per me può restare li dov'é, specie dopo quello che ha detto o pensato. Non credo che la Juve abbia bisogno di calciatori da convincere, figuriamoci se poi parliamo di un elemento dalle qualità non eccezionali come il marocchino. Piuttosto la squadra avrebbe bisogno di un attaccante che faccia sportellate, come riferito nel post col Napoli dallo stesso Spalletti. Uno che prenda la palla e la renda giocabile anche se sporca, costringendo la formazione avversaria magari a rinculare.

Caratteristiche che ad esempio non ha David, che pur ieri contro la formazione di Conte ha segnato mettendoci quella rabbia necessaria".

Juve, Balzarini: 'Spalletti ha avuto un impatto straordinario'

Balzarini ha poi parlato di Spalletti: "Starei ore ad ascoltarlo parlare anche se ieri in conferenza stampa se l'é presa un po' con me. Gli ho fatto notare come stia avendo un impatto straordinario nella Juventus e lui mi ha risposto di non volere complimenti gratuiti. In realtà credo che quelli che ho portato al toscano siano solo dati di fatto, perché sono stati pochi gli allenatori aver avere un rendimento del genere in un ambiente che fino a pochi mesi fa lo considerava un rivale. Ricordo sempre che lui ha un grande tatuaggio dello scudetto vinto con il Napoli".

Il giornalista ha concluso: "Mi ha colpito inoltre quando Spalletti ha detto in conferenza che la Juventus ora non deve pensare di essere più forte di quello che è, perché poi è un attimo trovare l'avversario che ti riporta coi piedi per terra dandoti una lezione. Ecco perché il toscano continua a battere sul fatto che la squadra debba stare sempre sul pezzo".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Quello che ci piace di Spalletti e al di là degli aspetti tecnici e tattici, è avere creato un gruppo unito come non si vedeva da anni" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La mia paura è che Spalletti non si veda aiutato dalla società e ci abbandoni a giugno. Forse dice che non ha fretta di firmare per questo motivo".