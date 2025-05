Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Antonio Conte e il Napoli sarebbero sempre più vicini a raggiungere l'intesa per continuare insieme anche il prossimo anno.

Una notizia che ha mandato letteralmente in tilt numeri tifosi della Juventus, che sui social stanno esprimendo tutto il loro dissenso nei confronti del tecnico leccese.

Antonio Conte e il Napoli si avvicinano, i tifosi della Juventus non ci stanno: 'È un mercenario'

Sono ore di continui cambiamenti per quanto concerne l'affaire che vedrebbe Antonio Conte in bilico tra Napoli e Juventus.

Se prima però, le indiscrezioni pendevano fortemente per un ritorno del leccese alla casa madre bianconera, ora voci insistenti vorrebbero il tecnico pugliese propenso a restare nella compagine campana.

Questo anche grazie alle lusinghe dei tifosi partenopei e a un progetto messo sul tavolo da Aurelio De Laurentiis che prevedrebbe un rinnovo, con annesso aumento di stipendio, e una sessione di calciomercato da oltre 100 milioni di euro.

Una notizia che ha fatto subito il giro del web e che ha letteralmente mandato su tutte le furie centinaia di tifosi bianconeri. Molti di questi, sentitisi traditi da Conte e da quella che sarebbe una scelta di voltare le spalle alla vecchia signora, si sono sfogati sui social criticando fortemente il tecnico.

"È un mercenario, non vedo novità. Per lui Juventus, Inter, Milan o Napoli sono la stessa cosa, va dove lo pagano di più" scrive un utente su X.

Un altro, evidentemente più deluso, scrive: "Questa volta, se mai ci fosse stata realmente la possibilità di realizzare il suo famoso sogno di un ritorno alla Juventus, il treno è ormai passato e le porte rimarranno per sempre chiuse. Questa volta allo Stadium non ci saranno più applausi ma fischi".

Infine un terzo tifoso sottolinea: "Temo che l’anno prossimo allo Stadium riceverà l’accoglienza che non ricevette per via del Covid quando andò all’Inter e che per lui il treno Juve si chiuda definitivamente".

Juventus, qualche tifoso punta il dito sulla società: 'Per l'ennesima volta mostrano di non saper prendere il migliore su piazza'

Non tutti i tifosi della Juventus sui social si sono scagliati incondizionatamente su Conte, alcuni hanno infatti puntato il dito contro la società bianconera. "A me pare più la vergogna di una società in grado di non prendere per l'ennesima volta il migliore sulla piazza. In un giro di panchine che ci vede restare col cerino in mano, ultimi degli ultimi, con un indesiderato in panchina e zero opzioni valide a disposizione" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Semplicemente ha scelto il progetto più solido. Prima di essere tifoso Conte è un professionista, ma questa cosa avviene in tutti gli ambiti. Quindi, a parte dispiacersi, uno può solo avvelenarsi per l’incapacità societaria. Hanno buttato 10 anni di vittorie in un niente e perso ogni credibilità".