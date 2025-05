Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio sottolineando che secondo lui Antonio Conte potrebbe non essere attratto dal tornare ancora una volta alla Juventus, specie se il Napoli gli garantisse un mercato importante. Del tecnico leccese e del suo futuro ha parlato anche l'ex centrocampista Mohamed Sissoko.

Antonio Di Gennaro: 'Non so se Conte è attratto di nuovo dai bianconeri, specie se Napoli farà un mercato da 200 milioni'

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e facendo riferimento al possibile futuro di Antonio Conte ha detto: "Non lo so, al Napoli gli hanno assicurato un mercato da 200 milioni e il primo acquisto è De Bruyne.

Non so se è attratto di nuovo dalla Juve, altrimenti non avrebbe senso. Con un mercato ancora più forte potrebbe dire la sua anche in Champions. Non credo che sia per il rapporto col presidente che vada via".

Di Gennaro, restando in tema Conte, ha poi parlato di un eventuale passaggio del leccese sulla panchina della Roma, definendolo come una scelta che sarebbe stimolante per il tecnico salentino. Sebbene un ritorno alla Juventus sia sempre una possibilità da tenere in considerazione e anche il Milan possa offrire una sfida intrigante, Di Gennaro ritiene che l’ambiente giallorosso potrebbe essere quello più adatto a valorizzare il profilo e le caratteristiche di Conte. A suo giudizio, l’ex ct della Nazionale si troverebbe particolarmente a suo agio in una piazza calorosa e ambiziosa come quella capitolina.

Tuttavia, Di Gennaro ha sottolineato anche come Conte, in diverse occasioni, abbia evidenziato la necessità di strutture adeguate e di un settore giovanile solido, aspetti che rappresentano elementi fondamentali per l’avvio di un progetto tecnico duraturo.

Riguardo alla separazione tra Paolo Vanoli e il Torino, Di Gennaro osserva che nelle ultime settimane di campionato la squadra granata non ha espresso il proprio potenziale al massimo, pur mantenendo un atteggiamento dignitoso e combattivo. A suo avviso, le prestazioni della rosa avrebbero potuto consentire un piazzamento più ambizioso. Di Gennaro poi ha aggiunto che la decisione del presidente Urbano Cairo è apparsa particolarmente severa, ma va compresa alla luce di un epilogo stagionale che ha disatteso le aspettative del club e dell’ambiente.

Sissoko: 'Conte ha appena vinto lo scudetto col Napoli e ero convito aprisse un ciclo lì'

Anche l'ex centrocampista Mohamed Sissoko ha parlato a TuttoJuve di Conte: "Ha appena vinto lo scudetto col Napoli e pensavo volesse aprire un ciclo lì, invece potrebbe tornare alla Juve. Ha vinto qui, al Chelsea, all'Inter e in azzurro, ovunque è andato ha sempre fatto bene".

L'ex calciatore ha poi affermato: "È stato il mio allenatore per un mesetto in bianconero, non ho fatto in tempo a conoscerlo bene. Ma sicuramente è una buona notizia il fatto che possa tornare a casa".