"Sarebbe bello che l'Inter di oggi mi regalasse questa gioia, l'unica che mi manca. Anzi, come già nel 2010, la regalasse a tutti noi interisti di ieri che, per un motivo o per l'altro, non ce l’abbiamo fatta": ad essersi espresso in questi termini nelle ultime ore è stato Ronaldo Luís Nazário de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, che si è 'servito' di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport per spronare l'Inter a portare a casa la Champions League.

Tra due giorni infatti, a Monaco di Baviera si disputerà la finale di Champions tra i nerazzurri e il PSG di Luis Enrique: l'Inter ha vinto il trofeo tre volte, due negli anni '60 e una nel 2010, i francesi invece non sono mai riusciti a conquistare la coppa dalle grandi orecchie.

Ronaldo: 'Le squadre di Luis Enrique hanno sempre un equilibrio'

"La gioia" che manca a Ronaldo è proprio la Champions League, che il 'Fenomeno' non ha mai vinto: "Per caso, tempo fa, mi è capitato di leggere l'elenco di tutti quelli che non sono ci sono riusciti: da Buffon a Matthäus fino a Maradona, sono in ottima compagnia".

Passando poi a temi più squisitamente tecnici, Ronaldo ha parlato degli avversari che la sua Inter sarà chiamata ad affrontare nell'ultimo atto della competizione più prestigiosa per club: "Le squadre di Luis Enrique hanno sempre un equilibrio, credo che anche il fatto di aver allenato in Italia lo abbia fatto crescere come idee e mentalità. Il problema, per l'Inter, è che davanti il Psg non è molto meno forte del Barcellona.

Un po', non molto".

In chiusura, Ronaldo ha fatto cenno a Lautaro Martinez, che sabato guiderà l'attacco dei nerazzurri: "Di Lautaro mi ha impressionato lo sguardo che aveva la sera di Inter-Barça, non stava bene eppure sembrava che volesse mangiare la partita. E immagino come a Monaco vorrà mangiare il pallone, visto che avrà recuperato anche fisicamente. E quella faccia me la aspetto anche da tutti gli altri interisti, da Barella in giù".

Il palmarès di Ronaldo, la Champions League non è mai arrivata

In carriera Ronaldo ha vinto moltissimo: due Coppe del Mondo col Brasile, nel 1994 e nel 2002, due Palloni d'Oro, nel 1997 e nel 2002, due campionati con il Real Madrid e una Coppa Intercontinentale, sempre coi Blancos.

Con l'Inter, nel 1997-98, ha vinto una Coppa Uefa, ma la Champions League non è mai arrivata. Ronaldo ha comunque sfiorato la finale nel 2002-03, quando al penultimo atto il Real incontrò la Juventus. All'andata furono le Merengues ad imporsi, 2-1, ma nel ritorno a Torino furono i bianconeri ad avere la meglio (3-1), riuscendo a conquistare l'accesso alla finale di Manchester poi persa ai calci di rigore contro il Milan.