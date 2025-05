Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha sottolineato sul proprio canale Youtube la notizia che vedrebbe la Juventus fortemente interessata a Victor Osimhen. Per Balzarini inoltre, il ritorno di Conte sarebbe un'opzione sempre più plausibile per la panchina bianconera.

Juventus, Balzarini: 'Conte o Giuntoli, il club bianconero è molto interessato a Osimhen'

"Conte o no, Giuntoli o no, l'interesse della Juve per Osimhen è molto concreto" questo è quanto riferito da Gianni Balzarini nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "La Juve avrebbe stanziato un budget di un pagamento rateale, sia chiaro, di un'ottantina di milioni.

Da questa notizia si capirebbe perché la società ha rinunciato a investire 30 milioni per Conceicao e infatti il desiderio è proprio quello di destinare gran parte del tesoretto su questa operazione. Osimhen ha già rifiutato un'offerta dall'Arabia e non sarebbe contentissimo di rimanere in Turchia nonostante il Galatasaray stia provando a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni che voi sapete vale solo per l'estero. La preferenza che avrebbe manifestato Osimhen riguarda infatti la Juventus".

Balzarini parlando poi della gestione tecnica della Juve ha detto: "Mi è stato chiesto se Tudor potrebbe fare il vice di Conte e a questa domanda rispondo che è impossibile. Il croato è un bravo allenatore, uno che sta dimostrando di poter stare sulla panchina di una grande senza aiuti.

Quindi escludo che se il leccese arrivasse a Torino, Tudor lo assisterebbe come secondo. Dico questo anche per un evidente discorso di autostima, in quanto l'attuale tecnico della Juve gode in una grande sicurezza in se stesso. Tudor non credo che sarà mai più il vice di qualcuno e credo anche che purtroppo non guiderà la squadra bianconera la prossima stagione".

Proprio sul possibile erede di Tudor alla Juventus Balzarini ha aggiunto: "Il nome di Conte è sempre più importante. La situazione vede il Napoli che si sta già muovendo in un'altra direzione e anche se qualcuno avrà da ridire, si sta muovendo nella direzione di Massimiliano Allegri. Dunque è molto probabile che appunto i destini del livornese e di Conte vadano nuovamente ad incrociarsi, uno va via, l'altro arriva, era successo alla Juve del 2014 e potrebbe succedere adesso con il Napoli, ma con Conte che torna alla Juventus.

Ci sono molte probabilità che questo succeda e tutto ciò ridisegnerà la situazione nel prossimo anno".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Se Conte ha cacciato Osimhen dal Napoli come può accettarlo a Torino?'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Ma se Conte ha cacciato Osimhen a Napoli, come si fa ad accostare Conte alla Juve più Osimhen?" scrive perplesso un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io non ci penserei molto a sacrificare Conceicao per Osimhen".