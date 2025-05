Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, l'attuale tecnico della Juventus Igor Tudor sarebbe rimasto particolarmente deluso dal comportamento del club piemontese, che sembrerebbe non volerlo confermare sulla panchina bianconera nel prossimo anno.

Juventus, Balzarini: 'Tudor si aspettava dal club che potesse prevalere la componente umana su quella tecnica'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della situazione che si starebbe creando attorno all'attuale tecnico bianconero Igor Tudor dopo le dichiarazioni che lo stesso ha rilasciato nell'immediato post partita col Venezia: "Rileggendo ed esaminando bene le parole del croato lui dice 'la squadra non può venire con me al mondiale con serenità, perché regnerebbe l'incertezza'.

Quindi lui chiedeva chiarezza forse in ogni senso, sia sul fatto che resti, credo sia molto difficile, sia sul fatto che non resti. È chiaro che tutta questa situazione gli ha messo addosso del disagio, che il suo animo sia in un certo senso ferito, perché sicuramente quando ha firmato per la Juve, quindi accettando di andare al Mondiale per Club, si aspettava che la componente umana un giorno potesse prevalere su quella tecnica. La cosa però non è avvenuta".

Balzarini ha proseguito: "Quindi le parole di Giuntoli nell'immediato prepartita vanno lette come un invito rivolto a Tudor al rispettare il contratto siglato qualche mese fa mentre le dichiarazioni di Tudor successive sono lo specchio dell'anima di una persona che ovviamente avrebbe firmato un proseguimento del rapporto.

Perché è juventino dentro e soprattutto perché ha portato la squadra a ottenere l'obiettivo minimo che si era prefissata quest'anno, ovvero la Champions League. Lo ha fatto da allenatore in nove partite, ribaltando un po' la situazione. Insomma, c'erano tutte queste componenti in ballo".

Il giornalista ha infine concluso parlando dell'intervista rilasciata stamattina dall'agente di Tudor: "Perché è dovuto intervenire Seric? Molto semplice: primo, per far rispettare un contratto che lui stesso ha sottoscritto in quanto procuratore; secondo, perché la Juve si è trovata ieri in un certo senso in affanno, perché la domanda generale era "chi va al Mondiale per Club se Tudor non ci vuole andare?".

La Juve si è trovata molto spiazzata da questa situazione, che è figlia comunque della confusione che ha regnato quest'anno".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tudor ha ragione, le stagioni non si programmano così'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Ha ragione Tudor, perché un allenatore deve programmare tutto, dalla preparazione dei giocatori fino al mercato. Se va al mondiale e poi lo cambiano significa che chi arriva farà di nuovo male. Purtroppo la società deve svegliarsi, perché le stagioni non si programmano così" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tudor lo avrei tenuto in qualsiasi altra situazione, ma Conte è davvero l'unico che possa portare un nuovo ciclo non per forza vincente come il precedente, ma almeno che sia rispettabile".