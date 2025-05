Secondo quanto riferito dall'opinionista Luca Gramellini su Youtube, la Fiorentina avrebbe già comunicato alla Juventus la propria volontà di non riscattare per 16 milioni di euro Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero che quindi dovrebbe tornare alla Continassa nella prossima estate.

Gramellini: 'La Fiorentina ha già fatto sapere al club bianconero che non intende riscattare Fagioli'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla dell'indiscrezione del giorno che vorrebbe la Fiorentina non intenzionata a riscattare dalla Juventus Nicolò Fagioli: "Il centrocampista è stato per lunghi tratti una sorta di elemento della discordia tra coloro i quali bocciavano la scelta della Juve di mandarlo via e quelli che la elogiavano.

Sembrava cosa fatta il riscatto da parte della Fiorentina, perché nel momento in cui la Juventus decise la cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto, mise appunto una postilla che obbligava i viola ad acquisire il calciatore nel momento in cui la Fiorentina avesse raggiunto il piazzamento per la prossima stagione almeno in una competizione europea. Questo, a meno di clamorosi incastri con la Lazio, quasi sicuramente non avverrà e di conseguenza l'obbligo stipulato in sede di accordo con la Juventus non scatterà. Ecco perché la Fiorentina ha già fatto sapere alla Juventus che non intenderà corrispondere i 16 milioni pattuiti".

Gramellini ha continuato: "I motivi sono prettamente tecnici e caratteriali, legati al giocatore che evidentemente dopo un buon inizio non ha dimostrato quello che dalle parti di Firenze probabilmente ci si aspettava.

Di conseguenza la Fiorentina ha comunicato alla Juventus che non intenderà procedere all'obbligo del riscatto. La società bianconera incassa comunque due milioni e mezzo del prestito oneroso e si ritroverà in casa un giocatore di proprietà, nato e cresciuto nel settore giovanile, che tornerà a mettersi a disposizione presumibilmente agli ordini del nuovo allenatore che dovrebbe essere Antonio Conte".

Gramellini ha concluso dicendo: "Sono curioso di capire se Fagioli resterà e soprattutto come Antonio Conte potrà eventualmente valorizzarlo. Dico questo perché in estate erano girate voci di un possibile trasferimento di Fagioli al Napoli proprio per richiesta di Conte quindi eventualmente sarà interessante capire come saprà valorizzare e soprattutto rimettere in carreggiata un giocatore che oltre ad aver deluso da un punto di vista tecnico, perché è troppo discontinuo, ha deluso anche da un punto di vista caratteriale".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Riprendiamoci Fagioli, con Conte diventerà esploderà definitivamente'

Le parole di Gramellini su Fagioli hanno acceso la discussione fra la platea bianconera sui social: "Riprendiamoci Fagioli subito. Questa è stata la nostra fortuna e quella di Fagioli che con Conte, ottimamente disciplinato, diventerà quel centrocampista che potenzialmente è", ha scritto un tifoso.

Un altro poi aggiunge: "Avete notato come, quando il riscatto sembrava scontato, sono uscite nuovamente le notizie sul calcioscommesse con Fagioli sbattuto in prima pagina? E stranamente il giocatore non viene riscattato".