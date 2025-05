Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Pressing e riferendosi alle sostituzioni fatte da Igor Tudor nel big match tra i bianconeri e la Lazio, ha ripreso il croato per essersi scusato con i calciatori tirati fuori dal campo.

Juventus, Mauro: 'Mi fa specie che Tudor abbia chiesto scusa ai giocatori per i cambi'

La partita pareggiata per 1 a 1 da Lazio e Juventus ha lasciato diversi argomenti di spunto, tra cui la prestazione delle squadre, il rosso dato a Kalulu per fallo su Castellanos e i cambi fatti da Igor Tudor nel secondo tempo.

Proprio su questo tema si è focalizzato Massimo Mauro, ex calciatore bianconero che ai microfoni della trasmissione Pressing ha detto: "Non dirò mai che una sostituzione è un errore. Gatti sul gol della Lazio viene forse anche un po’ spinto e non prende la palla, quindi. Mi fa specie invece che Tudor abbia chiesto scusa ai giocatori: a quel punto mette lui il dubbio che siano stati degli errori. Invece ci sarà stato un altro motivo per cui li ha cambiati. Negli episodi della partita in sé non c’entra niente l’allenatore".

Mauro nello specifico fa riferimento a queste dichiarazioni fatte dal tecnico croato nell'immediato post partita e ai microfoni di Dazn: "I cambi di Conceiçao ed Azdic? Li devo spiegare perché vengono fatti sempre per il bene della squadra.

Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ho tolto due calciatori e gli ho chiesto subito scusa, non capita spesso e non mi piace ma serviva per i centimetri e per l'esperienza. Ho fatto una scelta particolare, ma la rifarei perché penso sia stata giusta".

Mauro si è poi focalizzato sul rosso dato a Kalulu: secondo l'ex calciatore l’episodio incriminato dovrebbe essere analizzato con maggiore equilibrio. Mauro ha osservato che la percezione di tali gesti può variare in base al tifo e alla narrazione che ne consegue. A suo avviso, un sostenitore della Juventus potrebbe sostenere che Castellanos abbia accentuato l'impatto in modo più efficace rispetto per esempio a Gatti, evidenziando come il primo sia rimasto a terra ed abbia persino fatto ricorso alle cure ospedaliere, facendo apparire più netta la dinamica dell’episodio.

Mauro ha quindi sottolineato che, per valutare l'entità di un gesto, occorre considerare anche le conseguenze fisiche: se il contatto è realmente violento, allora dovrebbe provocare dolore; in caso contrario, si potrebbe trattare di una lieve spinta. Infine, riferendosi al gol della Lazio, Mauro ha ribadito che il suo ragionamento vale indistintamente per tutte le squadre, auspicando maggiore uniformità nei giudizi arbitrali.

Juve, i tifosi commentano le parole di Mauro: 'Con un arbitraggio normale erano 3 punti con la Lazio'

Le parole di Mauro hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi bianconeri, tra i quali serpeggia un certo malumore per le scelte arbitrali a dir loro contrarie alla formazione piemontese: "Con un arbitraggio normale, erano 3 punti per la Juve e al 90% qualificazione Champions" scrive un tifoso della Juventus sul web. Un altro poi aggiunge": Se un difensore dell'Inter fosse stato spinto come Gatti, tutta la squadra avrebbe protestato con l'arbitro. Barella e Lautaro per primi".