Il Manchester City avrebbe messo nel mirino l’esterno destro della Juventus Nicolò Savona.

La prossima sessione di calciomercato della società bianconera potrebbe rivelarsi molto interessante, con l'eventuale mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League che potrebbe aprire scenari di mercato inattesi.

Tra questi, e per esigenze di bilancio, il possibile sacrificio di alcuni giocatori considerati centrali nell’attuale progetto tecnico. Anche sotto questa prospettiva va letto l'interesse del Manchester City per Nicolò Savona, che la Juventus valuta 30 milioni di euro.

La cessione di Savona garantirebbe una plusvalenza netta

Savona è un prodotto della Next Gen ed ha esordito in prima squadra quest'anno, mostrando buone prestazioni ma soprattutto grande personalità.

L'esterno ha un contratto in scadenza nel 2029 ed essendo un prodotto del vivaio, una sua eventuale cessione garantirebbe alle casse del club una plusvalenza netta.

La società valuta il suo cartellino 30 milioni di euro circa, risorse che potrebbero poi essere reinvestite in altri profili. Se davvero il City si spingerà fino a queste cifre, l'affare potrebbe dunque prendere il volo. Specie se la Juventus non dovesse centrare la qualificazione alla Champions League (ipotesi oggi drammaticamente plausibile per la società bianconera).

Il profilo tecnico di Savona

Esterno moderno, dotato di ottima tecnica individuale, visione di gioco e capacità d’inserirsi in attacco, Savona è considerato dagli addetti ai lavori come un giocatore duttile, che può essere impiegato sia come terzino in una difesa a 4 che come braccetto in una difesa a 3 (posizione occupata nell'ultimo match contro la Lazio).

A sorprendere al suo primo anno in Serie A, oltre alla personalità, è stata anche la capacità di andare in gol: due le reti siglate dall'ex Next Gen, contro l'Hellas Verona e l'Udinese, entrambe realizzate in trasferta.

Savona ha esordito anche in Champions League mostrando buona personalità, altro elemento che sembra aver colpito i Citizens.

Il City vuole anche Cambiaso

Non solo Savona. Il Manchester City è interessato da tempo anche ad Andrea Cambiaso, già corteggiato nel mercato di gennaio quando l'esterno ha però deciso di restare a Torino.

La Juventus lo valuta almeno 60 milioni di euro e se gli inglesi si spingeranno fino a questa soglia il club potrebbe anche valutare una cessione.

Anche in questo caso, a pesare potrebbero essere i ragionamenti economici: tutto o molto ruoterà attorno alla qualificazione o meno alla prossima Champions League. In caso di accesso all'Europa che conta, la società dovrà disputare più partite, e potendo contare sugli introiti garantiti dalla competizione, avrebbe la forza per trattenere i propri gioielli.

In caso contrario certi sacrifici potrebbero anche essere avallati.