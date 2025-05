Nelle scorse ore Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus. Secondo il giornalista il club bianconero avrebbe smesso di monitorare David Hancko (difensore del Feyenoord) e Karim Adeyemi (esterno offensivo del Borussia Dortmund). Pedullà ha inoltre sottolineato l'interesse della società piemontese per Victor Osimhen e Jonathan David.

Juventus, Pedullà: 'Depennerei dalla lista dei desiderati i profili di Hancko e di Adeyemi'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando del mercato della Juventus, ha evidenziato due nomi che i bianconeri avrebbero smesso di seguire: "Giuntoli ha praticamente depennato due nomi dalla lista, nonostante io continui a leggerli anche su qualche giornale o sito e sono quelli di Hancko e Adeyemi.

Per il difensore oggi non ci sono traiettorie che possano far pensare a una trattativa che si riapre dopo che la Juventus lo aveva bloccato. Probabilmente è stato riproposto, ma per il momento la società bianconera è fredda, esattamente come vi consiglio di togliere per ora e forse per sempre il nome di Adeyemi dalla lista della Juve. Non fosse altro perché i bianconeri vogliono prendere due attaccanti".

Proprio sul tema dei centravanti che la Juventus vorrebbe acquisire Pedullà ha poi aggiunto: "Alla Continassa vogliono rinforzarsi con due elementi in avanti, uno nella testa della Juve è assolutamente Osimhen e l'altro è tra Lucca o Jonathan David . Sul canadese occhio anche al Napoli che comunque è un concorrente, in quanto è la società che probabilmente ha fatto l'offerta più importante per prenderlo".

Il giornalista ha infine concluso il suo video parlando del tema allenatori e di quello che potrebbe essere il futuro di Gian Piero Gasperini: "Saranno ore molto importanti per quanto riguarda le scelte del piemontese, che malgrado le voci che lo vorrebbero pronto a trasferirsi un po' ovunque, può restare all'Atalanta. In ballo c'é la richiesta di Gasperini che vorrebbe venissero rispettati dei paletti di mercato sul piano di rafforzamento. Questo vuol dire andare alla ricerca di nomi come Cherki o come Frendrup. Direi di non correre troppo su italiano perché ha un contratto in scadenza nel 2026. C'è il suo desiderio di andare avanti per un'altra stagione almeno e quindi di rinnovare per un altro anno arrivando cosi al 2027.

Questa offerta gli verrà fatta molto presto".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Io fossi nei bianconeri prenderei un calciatore alla Olmo'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Perché la Juve non punta anche su un giocatore che dà la palla agli attaccanti, tipo Dybala o Olmo? Secondo me serve oltre un attaccante un questo tipo di giocatore" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Purtroppo quando si fanno errori per incompetenza i risultati non possono che essere negativi".