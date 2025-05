Lazio-Juventus non sarà soltanto uno scontro tra due nobili del calcio italiano, ma potrebbe rappresentare il momento decisivo della stagione per la squadra di Igor Tudor. La sfida dell’Olimpico, in programma nel prossimo turno di Serie A, si profila come un autentico match point Champions per i bianconeri, che sperano di poter raggiungere il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Juventus, la gara con la Lazio può essere lo snodo della stagione per assicurarsi un posto in Champions

Il motivo è presto detto: quella contro la squadra di Marco Baroni sarà l’ultima, vera prova di maturità per una Juventus [VIDEO] che, dopo settimane di alti e bassi, sembra aver ritrovato un minimo di continuità.

Vincere a Roma significherebbe fare un bel passo in avanti verso il quarto posto, sfruttando poi un calendario che si presenta iù agevole rispetto a quello delle dirette concorrenti.

Dopo la trasferta nella Capitale, infatti, i bianconeri affronteranno due impegni sulla carta piuttosto favorevoli: prima l’Udinese, ormai priva di ambizioni e già virtualmente salva, e infine il Venezia che, all’ultima giornata, potrebbe essere già condannato alla retrocessione o, al contrario, matematicamente salvo. Due gare che non dovrebbero riservare particolari insidie, sebbene il calcio insegni a non dare mai nulla per scontato.

Juve, il calendario delle avversarie può favorire i bianconeri

A rendere ancora più ghiotta l’occasione per la Juventus, è il calendario delle altre pretendenti a un posto in Champions League, tutte attese da impegni ben più gravosi.

La Roma di Claudio Ranieri, ad esempio, dovrà affrontare una doppia sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà: prima la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, poi il big match con il Milan di Sergio Conceição. Il Bologna di Vincenzo Italiano sarà chiamato ad affrontare il Milan e la Fiorentina in due sfide che, a meno di altri risultati favorevoli, potrebbero spegnere i sogni europei dei rossoblù.

E la Lazio? Dopo lo scontro diretto con la Juventus, i biancocelesti dovranno affrontare una trasferta di fuoco a San Siro contro l’Inter. I nerazzurri, probabilmente ancora in piena lotta scudetto con il Napoli, non avranno alternative: vincere per restare in corsa. Uno scenario che non lascia margine di errore agli uomini di Baroni.

Alla luce di questo quadro, la sfida dell’Olimpico assume contorni decisivi. Per la Juventus, conquistare i tre punti significherebbe non solo distanziare una concorrente diretta, ma anche garantirsi un finale di campionato relativamente tranquillo, da gestire senza il fiato sul collo delle rivali. In una stagione travagliata, il ritorno nell’Europa che conta sarebbe un traguardo vitale: sportivamente, economicamente, e per rilanciare un progetto che ha urgente bisogno di basi solide.