Vergognose e aberranti: così il giornalista sportivo Luca Gramellini ha definito le dichiarazioni rese dal direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a proposito del fallo da rigore che ha portato la Juventus a vincere sul campo del Venezia.

L'autore del scorrettezza è stato Nicolussi Caviglia, che sempre secondo Zazzaroni avrebbe in qualche modo 'regalato' il penalty alla sua ex squadra.

Juventus, Gramellini risponde a Zazzaroni: 'Le sue insinuazioni su Nicolussi Caviglia sono aberranti e vergognose'

In queste ore si sta parlando molto della provocazione lanciata dal giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni di Pressing per quel che concerne il rigore assegnato alla Juventus nella gara col Venezia, penalty che ha permesso ai bianconeri di vincere e qualificarsi alla prossima Champions League.

L'opinionista Luca Gramellini sul proprio canale Youtube è stato uno dei primi a commentarle, usando termini altrettanto duri: "Commentando il penalty causato da Nicolussi Caviglia, che ricordo essere un giocatore a tutti gli effetti del Venezia, Zazzaroni non ha mantenuto l'etica che gli verrebbe imposta dalla sua professione di giornalista e ha insinuato un qualcosa che è veramente aberrante. Un qualcosa che è scandaloso, un qualcosa che grida vergogna e per il quale sarebbe anche opportuno che i diretti interessati, Nicolussi Caviglia in prima persona e la Juventus come società tirata in ballo, procedessero per vie legali".

Gramellini ha proseguito dicendo: "Perché è veramente una vergogna che un giornalista, seppur nella fattispecie della trasmissione in veste di opinionista, dica certe cose.

Parliamo pur sempre del direttore di una testata giornalistica sportiva, il Corriere dello Sport, che ha poi riportato la stessa insinuazione. Insinuando che il calcio di rigore è qualcosa di imbarazzante, perché Nicolussi Caviglia, che ha un trascorso chiaramente nella Juventus, avrebbe fatto scientemente fallo su Conceicao o qualcosa del genere. Insomma, facendo capire che quel calcio di rigore regala la Champions alla Juventus. Ora, guardando e riguardando l'immagine, non so come Zazzaroni possa insinuare che il pallone fosse passato, perché intanto commentare un'immagine al replay, ha un senso, guardarla a velocità normale ne ha tutto un altro, soprattutto quando davanti ti trovi Conceicao".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Ricordo che lo stesso Nicolussi ha sfiorato un gran gol nel primo tempo'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "Lo stesso Nicolussi Caviglia che nel primo tempo aveva cercato il gol con un gran tiro dal lato sinistro che aveva colpito il palo. Zazzaroni è la vergogna del giornalismo Italiano" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Speriamo qualcuno lo quereli perché è inaccettabile ascoltare certe stupidaggini".