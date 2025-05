Quest'anno ha realizzato 54 reti e 13 assist in 52 presenze con lo Sporting Lisbona: è Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona che sarebbe prepotentemente entrato in orbita Juventus.

Complice l'addio certo di Dusan Vlahovic e l'incertezza sul futuro di Kolo Muani, i bianconeri hanno una vitale necessità di inserire in rosa un bomber. Lo svedese sembrerebbe allora in cima alla lista dei desideri del club.

Gyokeres grazie ai soldi della Champions League

Meno di 72 ore fa, la Juventus ha conquistato il pass d'accesso alla prossima Champions League e gli effetti si stanno già facendo sentire.

La possibilità di arrivare a Victor Gyokeres nasce infatti quasi del tutto dagli 80-90 milioni di euro garantiti dall'ingresso all'Europa che conta, arrivato grazie al successo ottenuto nell'ultima giornata di campionato sul campo del Venezia.

I numeri del calciatore dello Sporting sono quelli di un bomber vero: 97 gol e 28 assist in 102 presenze totali coi lusitani e una stagione da 54 gol appena firmata fanno comunque gola a molti, i bianconeri dovranno dunque mostrarsi particolarmente abili nel battere la concorrenza.

Il cartellino vale ad oggi attorno a 75 milioni di euro, gli stessi che in teoria il Napoli vorrebbe per un altro Victor, Osimhen, con la differenza che lo Sporting non avrebbe alcun 'problema' a cedere il proprio gioiello alla Juventus.

Tutto l'opposto dei partenopei, che rischiano di vedersi strappato anche Antonio Conte con direzione Torino.

Il bomber svedese per convincere Antonio Conte

L'ingaggio dello svedese, oltre che a sopperire ad un'evidente carenza nell'organico, risponderebbe anche ad un'altra esigenza. Quella di 'convincere' Antonio Conte a lasciare Napoli per sposare il progetto bianconero.

L'attuale tecnico degli azzurri e il patron Aurelio De Laurentiis si stanno parlando proprio in questi giorni per capire se esistono le condizioni per continuare assieme, ma il leccese si sa che tipo sia. Ha bisogno di certezze , e un profilo come quello dello svedese sarebbe un bel biglietto da visita per far capire al tecnico quali ambizioni possa avere la Juventus.

Giuntoli lavora per trattenere Kolo Muani

Se il mercato non dorme mai, la società è comunque proiettata anche al campo. A giorni infatti, la squadra partirà per gli Usa dove il 14 giugno inizierà il Mondiale per Club. Con Vlahovic in bilico e Milik mai presente, l'unico attuale centravanti in rosa è Randal Kolo Muani.

Il prestito dal PSG scadrà il 30 giugno, dunque in piena rassegna internazionale: il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli sta dunque cercando di ottenere una sorta di ulteriore mini prestito, una soluzione ponte in vista poi di un accordo che possa consentire al club di trattenere il francese anche per il prossimo campionato. E nel frattempo di poterlo serenamente schierare nella kermesse internazionale laddove la Juventus rappresenterà l'Italia insieme all'Inter.