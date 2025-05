L'addio di Dusan Vlahovic apre le porte a un nuovo centravanti in casa Juventus. Il serbo non rinnoverà ed è destinato a lasciare Torino nella prossima sessione di mercato, portando in cassa probabilmente una quarantina di milioni e il taglio del suo stipendio da 10 milioni all'anno. Un bel risparmio e un tesoretto che va aggiunto a quello di 60 milioni in arrivo grazie alla qualificazione alla Champions League. Difficile dire quanta parte di questa cifra verrà investita per sostituirlo, ma i nomi cercati dalla Vecchia Signora sono importanti, da Victor Osimhen a Jonathan David, passando per le nuove alternative Viktor Gyokeres ed Endrick.

Spunta Gyokeres per l'attacco

Andando con ordine il primo della lista di attaccanti che sarebbero finiti nel mirino della Juve è Victor Osimhen. Il nigeriano, 26 anni e oltre 30 gol nell'ultima stagione al Galatasaray, è un pupillo di Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino dopo averlo avuto a Napoli. I contatti sarebbero vivi da gennaio, il giocatore gradirebbe il ritorno in Italia ma il Napoli, ancora proprietario del cartellino del bomber, è un ostacolo. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro vale solo per l'esterno, De Laurentiis molto probabilmente non farà sconti alla Juve soprattutto se alla fine Conte dovesse scegliere di tornare in bianconero.

L'alternativa principale a oggi sarebbe Gyokeres, fresco campione di Portogallo e reduce da 54 gol in 52 partite in questa stagione.

Lo svedese ha una clausola rescissoria da 100 milioni, ma è probabile che ne possano bastare tra i 60 e i 70 per fargli cambiare maglia. Giuntoli lo starebbe seguendo ben conscio che il giocatore avrebbe un ingaggio più contenuto rispetto a Osimhen e Vlahovic, fattore non da tralasciare. Anche in questo caso però c'è un ostacolo ed è la concorrenza, soprattutto dell'Arsenal che presto romperà gli indugi e sceglierà tra Gyokeres e Sesko, probabilmente senza badare a spese.

Endrick, David e Retegui altre piste Juve

Nelle ultime ore, invece, si è diffusa la notizia, in arrivo dalla Spagna, di un possibile interesse della Juventus per il giovanissimo Endrick del Real Madrid. Il brasiliano, classe 2006, è stato pagato 50 milioni dai madrileni ma è stato chiuso dall'arrivo di Mbappè.

Il suo talento non è in discussione, ma ha bisogno di spazio per esprimersi e i bianconeri vorrebbero acquistarlo in prestito dai blancos.

Non è un mistero che piaccia anche Jonathan David che lascerà il Lille a parametro zero. In questo caso però Giuntoli parte indietro rispetto al Napoli che sarebbe vicino all'acquisto del canadese. Infine c'è anche una pista italiana, quella che porta a Retegui, capocannoniere dell'ultima Serie A. In questo caso però bisognerà aspettare che l'Atalanta scelga il nuovo allenatore per capire se il bomber azzurro sarà blindato oppure se ci sarà possibilità di acquistarlo e portarlo a Torino.