Non si placano le polemiche attorno alla direzione arbitrale di Lazio-Juventus, gara terminata in parità ma ricca di episodi controversi che stanno facendo discutere addetti ai lavori, tifosi e opinionisti. Al centro del dibattito c’è il gol del pareggio biancoceleste, realizzato in circostanze controverse che riguardano un presunto fallo di Mattia Zaccagni su Federico Gatti.

Secondo molti esperti, il contatto tra il numero 20 della Lazio e il difensore bianconero sarebbe stato sufficiente per configurare una spinta fallosa, tanto da meritare l’intervento del VAR.

Tuttavia, l’arbitro Davide Massa non è stato richiamato al monitor, lasciando correre l’azione che ha portato al gol. Una decisione che ha generato forti reazioni, in particolare da parte di Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, intervenuto a Pressing. “Gatti non è bravo a simulare quanto Castellanos”, ha dichiarato Mauro, sottolineando come il difensore juventino sia stato 'corretto' non accentuando la caduta.

L’analisi di Massimo Mauro

L’episodio che ha visto protagonista Pierre Kalulu non solo ha influenzato il risultato della gara, ma rischia di avere delle pesanti ripercussioni anche sul finale di stagione della Juventus che sarà impegnata prima in casa contro l'Udinese e poi sul campo del Venezia.

Kalulu, infatti, è ora a rischio squalifica per due giornate, il che significherebbe, per l'ex centrale del Milan, chiudere anzitempo il campionato e rientrare direttamente per il Mondiale per Club. Una tegola non indifferente per Igor Tudor che, già contro l’Udinese, dovrà fare i conti con altre assenze pesanti.

Tre squalifiche in vista dell’Udinese

Infatti, sia Khéphren Thuram che Nicolò Savona erano diffidati e sono stati ammoniti durante il match dell’Olimpico. Entrambi salteranno la prossima sfida di campionato, complicando ulteriormente le scelte a disposizione dell’allenatore croato. In un centrocampo decimato, potrebbe arrivare finalmente una chance dal primo minuto per Douglas Luiz, che finora ha trovato poco spazio.

Non è escluso, inoltre, che Manuel Locatelli venga arretrato in difesa per affiancare Gatti e Renato Veiga, viste le poche alternative disponibili in retroguardia.

Un finale di stagione, dunque, tutto in salita per la Juventus che sta lottando con Lazio, Roma, Bologna e Milan per un posto nella prossima Champions League. Le prossime giornate saranno decisive non solo per i piazzamenti europei, ma anche per salvare una stagione decisamente travagliata, non solamente sul piano dei risultati (visti i sedici pareggi collezionati) ma anche e soprattutto sul piano del gioco.