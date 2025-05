Negli ultimi giorni è tornato d’attualità un nome che in passato aveva già sfiorato la maglia bianconera: Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, era stato già avvicinato dalla Juventus alcuni anni fa, ma la trattativa non si concretizzò. Ora, un po’ a sorpresa, il suo nome è tornato nel mirino della dirigenza bianconera.

A rilanciare la notizia è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che su X ha scritto: “A sorpresa di nuovo la Juventus (che lo aveva già cercato prima di Di Gregorio)”. La Vecchia Signora, infatti, aveva già manifestato interesse nei confronti di Donnarumma prima di virare su Michele Di Gregorio, oggi titolare tra i pali.

Il ritorno di fiamma per l’ex Milan, però, non sarà semplice da concretizzare.

Tanti club su Donnarumma

Su Donnarumma, infatti, la concorrenza è alta, sia in Italia che all’estero. In Serie A, anche l’Inter starebbe valutando l’opportunità di riportarlo nel nostro campionato. Lo stesso Pedullà ha rivelato che il club nerazzurro avrebbe già pronta una proposta concreta: “A zero, offerta fino a nove milioni a stagione con i bonus”. Una cifra importante, che evidenzia la volontà dell’Inter di inserirsi con decisione nella corsa al numero uno della Nazionale.

Ma l’interesse per Donnarumma non si ferma ai confini italiani. Secondo quanto riportato sempre da Pedullà, anche alcuni top club europei stanno monitorando la situazione: “In corsa il City (ma deve uscire Ederson), sullo sfondo il Bayern”.

La possibilità di approdare in Premier League o in Bundesliga dipenderà anche dalle scelte dei club attualmente in possesso di portieri di primo livello.

Vlahovic torna in gruppo

Nel frattempo, la Juventus resta concentrata anche sul campo. Oggi, 8 maggio, Igor Tudor ha ricevuto una buona notizia: Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo l’assenza dell’ultima gara contro il Bologna, il bomber serbo sembra in ripresa. Tuttavia, sarà fondamentale capire le sue condizioni in vista del prossimo impegno. Il 9 maggio, infatti, sarà una giornata chiave per capire se potrà essere convocato per la trasferta di Roma. Come sottolineato dal club, “resta da capire come si sente il bomber serbo e se le sensazioni in campo sono positive”.

Discorso diverso, invece, per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese continua a lavorare a parte e difficilmente sarà disponibile per la prossima gara. Anche oggi, 8 maggio, non ha preso parte alla seduta con i compagni, segnale che la sua infiammazione al tendine non si è ancora risolta. “Si va verso il forfait”, fanno sapere da ambienti vicini alla Juventus.

Tra mercato e campo, dunque, la Juventus si trova davanti a settimane calde. Il ritorno di fiamma per Donnarumma potrebbe aprire nuovi scenari, ma la concorrenza sarà agguerrita. Nel frattempo, Tudor spera di recuperare almeno Vlahovic per chiudere al meglio la stagione.