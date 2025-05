La Juventus è già proiettata verso la prossima stagione e le strategie di mercato iniziano a delinearsi con chiarezza. L’obiettivo principale è rinforzare il centrocampo, reparto considerato cruciale per migliorare la qualità del gioco e gettare le basi per un nuovo ciclo vincente. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Sandro Tonali, ex Milan attualmente al Newcastle. Un profilo che unisce qualità, intensità e conoscenza del calcio italiano: l’identikit ideale per la nuova Juventus targata Igor Tudor.

Ma attenzione anche al profilo di Florentino Luis del Benfica.

Si pensa al mercato

Tuttavia, arrivare a Tonali non sarà semplice. Il Newcastle non ha alcuna intenzione di svendere il centrocampista e chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire. Proprio per questo motivo, i bianconeri stanno valutando delle strategie alternative per rendere più sostenibile l’operazione. Una di queste potrebbe prevedere l’inserimento di Douglas Luiz come contropartita tecnica. Il centrocampista brasiliano, arrivato appena un anno fa a Torino, sembra già destinato a fare le valigie. Le sue caratteristiche non si sono perfettamente integrate nel gioco della Juventus e un suo eventuale ritorno in Premier League, dove ha diversi estimatori, appare oggi un’ipotesi concreta.

Utilizzare Douglas Luiz come pedina di scambio potrebbe ridurre sensibilmente l’esborso economico richiesto dal club inglese. I rapporti tra Juventus e Newcastle, del resto, sono molto buoni, come dimostrato dall’affare Lloyd Kelly concluso nella sessione di gennaio. Questo potrebbe facilitare i contatti e accelerare i tempi per un’eventuale trattativa.

Nel frattempo, la dirigenza bianconera non si limita a seguire la pista Tonali. Si guarda anche altrove e uno dei nomi più caldi è quello di Florentino Luís del Benfica. Classe 1999, dinamico, con esperienza europea e ancora ampi margini di crescita, il portoghese rappresenta un’alternativa molto interessante. La Juventus d'altronde cerca giocatori giovani, in grado di costruire un progetto a lungo termine.

La Juventus prepara il finale di stagione

Intanto la squadra di mister Tudor è concentrata sul presente e in particolare sul campo. Il prossimo impegno contro la Lazio sarà uno snodo cruciale nella corsa alla Champions League. Juventus e Lazio sono appaiate in classifica e il confronto diretto può risultare determinante per il quarto posto. In questa volata finale, inoltre anche la Roma è ancora in corsa e in particolare un eventuale pareggio tra bianconeri e biancocelesti potrebbe in prospettiva avvantaggiare proprio i giallorossi di Ranieri.