La Juventus, oggi, ha fatto alcune prove in vista della sfida contro il Lecce e Luciano Spalletti è pronto a schierare una Juventus con il 4-3-3. Il tecnico di Certaldo ha in mente una difesa a 4 che è un po’ il suo marchio di fabbrica e che fino ad ora non era riuscito a fare anche a causa di alcune defezioni. Adesso che è tornato Bremer a pieno regime, Spalletti ha deciso di provare a cambiare sistema di gioco a partire dalla sfida contro il Lecce. Anche l’attacco subirà delle modifiche con Cambiaso che agirà più avanzato con David e Yildiz.

Spalletti mischia le carte

La Juventus ha continuato il lavoro alla Continassa con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro il Lecce, una partita che può dire molto sul momento dei bianconeri. Luciano Spalletti sta valutando ogni dettaglio, sia dal punto di vista tattico sia nella gestione delle energie, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati. L’idea di base è quella di mantenere un assetto equilibrato, capace di garantire solidità difensiva senza rinunciare alla qualità nella costruzione del gioco.

Tra i pali dovrebbe sarà confermato Di Gregorio, ormai punto di riferimento della squadra. Davanti a lui, la linea a 4 che vedrà Bremer come fulcro centrale, con Kelly pronto ad affiancarlo mentre Kalulu sarà chiamato a presidiare il lato destro e McKennie impiegato sul versante opposto.

Quest’ultimo, arretrato rispetto al suo ruolo abituale, potrà comunque incidere grazie alla sua dinamicità e alla sua duttilità tattica visto che è in grado di ricoprire più ruoli. In mezzo al campo, la regia sarà affidata a Locatelli, supportato dalla forza fisica e dagli inserimenti di Thuram e Koopmeiners. L’olandese tornerà a giocare a centrocampo dopo aver ricoperto egregiamente il ruolo di braccetto di difesa.

Più avanti, Kenan Yildiz rappresenta una delle certezze dell’attacco juventino, grazie alla sua capacità di creare superiorità tra le linee. Al suo fianco potrebbero trovare spazio Cambiaso e David, mentre Conceicao resta una soluzione preziosa a partita in corso per aumentare il ritmo e l’imprevedibilità.

Dunque Spalletti si affiderà ad un tridente inedito con il canadese favorito su Openda.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Cambiaso,David, Yildiz.

Le parole di Spalletti

Luciano Spalletti, alla vigilia della gara contro il Lecce, ha spiegato che Francisco Conceicao è recuperato: “Conceicao è recuperato e potrebbe essere titolare. Abbiamo fuori Rugani e Gatti, Milik ha avuto un problemino che dobbiamo valutare e potrebbe non essere tra i convocati”. La Juventus ha ritrovato anche Cabal che partirà dalla panchina. Spalletti ha anche sottolineato di avere tutto ciò che gli serve alla Juventus: “Ho trovato persone estremamente professionisti e rispettose dei ruoli e del lavoro da fare”.

Il tecnico di Certaldo ha poi spiegato di non aspettarsi molto dal mercato e sarà Ottolini nel caso a fare le valutazioni del caso: “Sarà un mercato legato a quello che capiterà e che andrà a completare la rosa, perciò non vado a scatenarlo io”.