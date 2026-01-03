La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, programmando il presente ma senza perdere di vista le prospettive future. Uno dei temi principali sul tavolo della dirigenza bianconera riguarda la ricerca di un vice Kenan Yildiz, un profilo che possa garantire qualità, esperienza e affidabilità alle spalle del talento turco, diventato ormai centrale nel progetto tecnico. Tra i nomi valutati con maggiore interesse spicca quello di Federico Chiesa, un giocatore che a Torino conoscono molto bene e che rappresenterebbe un ritorno dal forte impatto mediatico e tecnico.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex esterno della Fiorentina piacerebbe sia a Luciano Spalletti che a Giorgio Chiellini. Entrambi vedrebbero in Chiesa un profilo ideale per completare il reparto offensivo, grazie alla sua capacità di giocare su entrambe le fasce e di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Anche lo stesso giocatore non sarebbe rimasto indifferente all’interessamento della Juventus, segnale di come il legame con l’ambiente bianconero non si sia mai realmente spezzato.

Nodo formula

Il nodo principale della possibile operazione resta però la formula. La Juventus, infatti, starebbe valutando una soluzione low cost, puntando su un prestito secco che consentirebbe di rinforzare la rosa senza appesantire eccessivamente il bilancio.

Una formula che, al momento, potrebbe non convincere del tutto il Liverpool, intenzionato magari a incassare qualcosa dalla cessione del giocatore. Molto dipenderà anche dalle strategie del club inglese e dalle dinamiche interne allo spogliatoio dei Reds.

In questo senso, un fattore chiave potrebbe essere il futuro di Mohamed Salah. L’egiziano, infatti, sarebbe in rotta con il tecnico Slot e la sua eventuale partenza potrebbe cambiare radicalmente le priorità del Liverpool sul mercato offensivo. Se Salah dovesse lasciare Anfield, i Reds potrebbero decidere di trattenere Chiesa come alternativa o, al contrario, liberare spazio e risorse per nuovi innesti, aprendo così alla soluzione del prestito.

Per questo motivo, la pista che porta a Federico Chiesa resta da monitorare con grande attenzione, in attesa di capire se l’attuale interessamento potrà trasformarsi in una trattativa concreta.

Si cerca anche un centrocampista

Parallelamente, la Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo. In questo reparto si valutano diverse opzioni, tra cui quella di Guido Rodríguez. Il centrocampista argentino rappresenterebbe un’opportunità a basso costo, ideale per aggiungere esperienza e fisicità senza dover sostenere un investimento elevato. Un’operazione di questo tipo consentirebbe al club bianconero di contenere le spese nella sessione attuale e di preservare risorse importanti.

La strategia è chiara: spendere con intelligenza ora per avere maggiore margine in estate.

A giugno, infatti, la Juventus vorrebbe provare l’assalto a Sandro Tonali, considerato il grande sogno per il centrocampo. L’ex Milan rappresenterebbe il colpo ideale per alzare ulteriormente il livello della squadra e completare un progetto che guarda con ambizione al futuro.