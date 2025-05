"Forte accelerazione della Juventus per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, De Laurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col Galatasaray": è quanto postato nelle ultime ore via X dal giornalista sportivo Raffaele Auriemma, secondo il quale dunque i bianconeri avrebbero trovato un'intesa di massima con l'entourage del centravanti nigeriano in vista della prossima stagione.

Il cartellino di Osimhen costa almeno 85 milioni di euro, ma solo per la Juventus

Come risaputo, il calciatore è di proprietà del Napoli ma si trova in prestito al Galatasaray. I numeri sono quelli di un bomber di razza: 76 gol in 133 gare col Napoli e 33 reti in 38 partite con la squadra turca.

Sul suo contratto, il club azzurro ha apposto una clausola da 75 milioni di euro valida però solo per l'estero. Tradotto? Le squadre italiane dovranno trattare. Messaggio chiaro e forte soprattutto per la Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore ma che dovrà comunque passare dal club azzurro per portare il nigeriano a Torino.

L'intento del club di De Laurentiis è quindi quello di alzare ulteriormente il prezzo: per qualsiasi squadra italiana, bianconeri in primis, il costo dell'operazione si localizza dunque tra 85 e 90 milioni di euro.

Champions League a rischio ma Cristiano Giuntoli ha parlato di 'competitività a prescindere'

La qualificazione alla prossima Champions League per la Juventus è davvero appesa ad un filo. I bianconeri sono quarti in classifica ma il margine sulle inseguitrici è molto sottile e rischiano di essere scavalcati.

Anche senza gli introiti garantiti dalla massima competizione europea, la società metterà comunque in piedi una squadra competitiva. Almeno questo è quanto riferito dal ds Cristiano Giuntoli nel pre partita di Lazio vs Juventus, poi terminata 1-1 per effetto delle reti di Kolo Muani e Vecino: "Il prossimo anno saremo molto competitivi a prescindere. È chiaro che la Champions League aiuterebbe".

La speranza è che il compagno di reparto sia Kolo Muani

Considerato il più che certo addio di Vlahovic e la probabile cessione di Milik, la società dovrà rifare completamente l'attacco. Se davvero l'affare Osimhen dovesse andare in porto, i bianconeri avrebbero comunque almeno un altro tassello da inserire.

Il club spera però di averlo già in casa. Kolo Muani si trova al momento a titolo temporaneo dal PSG ma la Juventus punta ad ottenere un prolungamento del prestito per un altro anno con diritto di riscatto fissato per quello dopo a 50 milioni di euro.

Nel post match di Lazio vs Juventus, il centravanti francese ha dichiarato di "sentirsi in famiglia" a Torino, rafforzando così ulteriormente l'ipotesi di una permanenza.