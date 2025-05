Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto. Il mancato rinnovo contrattuale sta segnando l'avventura in bianconero da parte dell'attaccante serbo che sembrerebbe arrivata ai titoli di coda. La Premier incombe con diversi club sulle sue tracce, tra cui l'Aston Villa di Unai Emery.

Anche l'Aston Villa su Vlahovic, la Juve chiede 40 milioni

Oltre all'Arsenal ed al Manchester United, stando alle ultime informazioni di mercato anche l'Aston Villa sarebbe sulle tracce del numero nove della Vecchia Signora. Dopo la cessione di Duran a gennaio, i "Villans" sono alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale per migliorare il parco attaccanti a disposizione di Emery.

Molto dipenderà dalla possibile permanenza di Rashford, arrivato in prestito dallo United. In caso di mancata conferma dell'inglese, l'Aston Villa potrebbe virare su Vlahovic ed aprire una possibile trattativa con la Juventus.

Nonostante il contratto in scadenza, il club bianconero non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere il calciatore. La cifra verrebbe successivamente reinvestita per completare il reparto offensivo con diversi profili seguiti dalla dirigenza: da Nkunku del Chelsea, passando per Retegui fino ad arrivare ad Hojlund del Manchester United. Tutti attaccanti di spessore che avranno il compito di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Possibile cessione in prestito per Alberto Costa e Milik

Oltre Vlahovic, la Juventus deve valutare anche la posizione di quei calciatori che non hanno avuto molto spazio in questa stagione e che vorrebbero mettersi in luce nella prossima.

Tra questi c'è sicuramente Alberto Costa che in estate potrebbe lasciare Torino in prestito. Arrivato per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, l'esterno portoghese ha avuto pochissimo spazio prima con Thiago Motta e successivamente con Tudor e per questo la dirigenza bianconera starebbe valutando una cessione in prestito per dare continuità al ragazzo e non svalutare il cartellino. Con la cessione in prestito del classe 2003 che potrebbe aggiungersi a quella a titolo definitivo di Andrea Cambiaso, la Vecchia Signora sarebbe chiamata a rivoluzione il pacchetto di terzini con i nomi di Fran Garcia e Nuno Tavares sul taccuino di Giuntoli.

Altro calciatore che potrebbe lasciare Torino in prestito è Arek Milik. Dopo una stagione tormentata da diversi infortuni, il bomber polacco ha appena rinnovato il contratto fino al 2027 spalmando l'ingaggio. Nonostante il rinnovo, l'ex Napoli ed Ajax potrebbe lasciare Torino in prestito per rimettersi in mostra nella prossima stagione.