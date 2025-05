Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e del prossimo arrivo in società di Damien Comolli, ex dirigente del Tolosa, che si avvarrebbe anche di tecnologie come l'algoritmo per scegliere allenatori e giocatori.

Pedullà: 'Non giudico Comolli ma credo che i bianconeri non abbiano bisogno di scommesse ne di algoritmi'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e di quello che dovrebbe essere un nuovo dirigente del club bianconero, Damien Comolli: "Molti mi hanno chiesto quale fosse il mio giudizio sull'ex presidente del Tolosa, ma io preferisco non giudicare prima che qualcuno lavori, perché mi sembra poco corretto e poco carino.

Preferisco aspettare che i diretti interessati scendano in campo, ma soprattutto preferisco criticare liberamente quando c'è da criticare, esercizio che non appartiene a tutti. Una sola cosa mi sento di dire, che la Juventus non ha bisogno di scommesse e non ha bisogno di algoritmi. Non ha bisogno di prendere allenatori o calciatori andando a studiare dei criteri e dei principi che non hanno motivo di esistere".

Pedullà ha poi rincarato la dose: "Seguire grafici o statistiche a me non piace, perché sembra quasi che con i numeri di una stagione o di due stagioni si possa individuare il segreto del successo. Io sono per le cose vere da campo, quindi studi sul rettangolo di gioco e non con studi sui grafici.

A me non piace, ma nello stesso tempo non mi permetto di giudicare Comolli, così come non giudico Chiellini. Mi permetto solo di invitare a lasciare in pace Tudor per fargli capire cosa farà da grande. Se devono prendere un altro allenatore comunque, io punterei su un italiano e se fosse libero uno tra Mancini e Pioli valuterei bene di ingaggiare uno di loro. Mi sembra un passaggio sbagliato andare a prendere allenatori stranieri, non da Juve, perché magari me lo ha detto l'algoritmo. Ecco, la Juve ha bisogno di gente da Juve".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Gli ultimi ad aver usato l'algoritmo hanno portato Juric alla Roma'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Gli ultimi che hanno usato l'algoritmo hanno messo Juric sulla panchina della Roma non penso serva aggiungere altro", scrive tra il serio e il faceto un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "A questo meglio tenere Tudor, che conosce già la rosa e l’ambiente. È juventino, un duro, quindi per favore non facciano altro sbagli".