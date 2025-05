Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube polemizzando in merito alla sola giornata di squalifica comminata nell'ambito dell'inchiesta curve al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e al centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Il giornalista ha in particolare messo a confronto le sanzioni arrivate con quella statuita contro Kenan Yildiz della Juventus, che per via di un fallo di gioco salterà invece le prossime due giornate di campionato.

Juventus, Pedullà: 'Yildiz prende due giornate per una giornata, mentre chi patteggia ne prende una'

La squalifica per una giornata inferta al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e al centrocampista Hakan Calhanoglu nel caso Ultras sta facendo discutere e il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto dire la propria opinione su Youtube: "Non ha un senso una giornata e non ha un senso combinarla a 48 ore da una partita. Allora io dico che una doppia ammonizione per una giornata vale molto più di questa storia che ha fatto discutere e ha fatto parlare. E allora dico che se do una gomitata istintiva come quella di Yildiz mi prendo due giornate e qui ho patteggiato e ne prendo una. Allora dico che non bisogna meravigliarsi perché fin quando le cose saranno così il sistema italiano non funzionerà.

La federazione non funziona, Gravina è stato rieletto ma non da noi e bisognerebbe quindi chiedere spiegazioni a chi lo ha lasciato dove era e dopo averlo rieletto si lamenta. Altrimenti ci saranno sempre queste situazioni che sono di disparità tra una cosa del 2017 e una cosa del 2025. Dunque bisogna cercare di capire che o si va avanti o ci si tura il naso oppure si segue un'altra cosa".

In quest'ultimo caso Pedullà si riferisce all'inchiesta, nella natura identica, che ha interessato la Juventus quando alla presidenza c'era Andrea Agnelli, che fu squalificato per 12 mesi: "Quella sentenza sulla Juve aveva visto Agnelli colpevole, aveva preso una squalifica, poi ridotta a tre mesi, ma aveva preso una squalifica.

Io faccio fatica a comprendere come funzioni la giustizia sportiva nel momento in cui tu alla vigilia di una partita dai una giornata di squalifica. Io non entro nei dettagli di Inzaghi, Calhanoglu, non sono dentro la vicenda, perché non l'ho seguita, ma questa disparità e questa sperequazione sono figlie assolutamente del sistema allo sbando e saltato del calcio italiano".

Sul web i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non si può dare una sola giornata di squalifica dopo tutti questi mesi'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "La questione aldilà dei campanilismi è che non puoi dare solo una giornata di squalifica dopo mesi e mesi di finta inchiesta che poi sembra una farsa" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "È palesemente scandaloso. Il calcio italiano ha perso da tempo la sua credibilità, che pena".