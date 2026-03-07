Il futuro dirigenziale di alcuni dei principali club italiani potrebbe intrecciarsi nei prossimi mesi, con possibili cambiamenti che riguardano figure di primo piano del mercato calcistico. Tra queste c’è Cristiano Giuntoli, reduce da un’esperienza estremamente complicata alla Juventus. L’avventura del dirigente toscano in bianconero si è infatti conclusa nel peggiore dei modi, con la risoluzione del contratto arrivata dopo appena una stagione. Dopo il passo falso torinese, Giuntoli sarebbe però determinato a rilanciarsi immediatamente nel calcio che conta e il suo obiettivo, secondo alcune indiscrezioni che circolano negli ambienti di mercato, sarebbe quello di rientrare in un grande club già dalla prossima stagione.

Tra le ipotesi più suggestive ci sarebbe quella che porta alla Roma, società che potrebbe trovarsi presto a dover prendere decisioni importanti sul fronte dirigenziale.

Massara in bilico a Trigoria

A Trigoria, infatti, la posizione dell’attuale direttore sportivo Frederic Massara non sarebbe così solida. Alcune operazioni di mercato concluse negli ultimi mesi non hanno prodotto i risultati sperati, alimentando dubbi all’interno dell’ambiente giallorosso. In particolare, gli acquisti di Evan Ferguson, Leon Bailey e in parte Roninio Vaz non avrebbero inciso come previsto nel progetto tecnico della squadra.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe anche un rapporto non del tutto sereno con l’allenatore Gian Piero Gasperini, guida tecnica della Roma.

Le divergenze su alcune scelte di mercato e sulla gestione della rosa avrebbero creato tensioni che potrebbero portare la dirigenza a valutare un cambio alla guida dell’area sportiva al termine della stagione.

Giuntoli cerca rilancio dopo l’esperienza alla Juve

Proprio in questo scenario potrebbe inserirsi Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente bianconero vedrebbe nella Roma una grande opportunità per rilanciare la propria carriera e tornare protagonista nel calcio di alto livello. Dopo anni di successi costruiti in precedenza club come Carpi e Napoli, il fallimento dell’esperienza alla Juventus ha inevitabilmente lasciato un segno nella sua reputazione professionale.

Approdare nella Capitale significherebbe quindi giocarsi una carta fondamentale per il proprio futuro.

Un nuovo progetto tecnico in una piazza ambiziosa come quella giallorossa potrebbe rappresentare la chance perfetta per dimostrare che la parentesi negativa a Torino è stata soltanto un incidente di percorso. Allo stesso tempo, però, sarebbe anche una sfida ad altissima pressione: se l’esperienza alla Roma dovesse rivelarsi nuovamente deludente, il rischio per Giuntoli sarebbe quello di vedere ridimensionata in modo significativo la propria carriera, con la prospettiva di dover ripartire da realtà molto meno prestigiose.