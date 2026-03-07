La corsa del Como non accenna a fermarsi e continua a sorprendere giornata dopo giornata. La squadra di Cesc Fabregas nel primo pomeriggio ha conquistato un successo pesantissimo sul campo del Cagliari, imponendosi per 2-1 in una partita combattuta e ricca di significato per la classifica. A decidere la sfida sono state le reti di Martin Baturina e Lucas Da Cunha, protagonisti di una prestazione che conferma il grande momento della formazione lombarda.

Il risultato consente al Como di centrare il terzo successo consecutivo in campionato e di lanciare apertamente la sfida Champions a Roma e Juventus.

Un successo pesante nella corsa europea

La vittoria sul campo del Cagliari non vale soltanto tre punti. Il Como, grazie a questo risultato, compie infatti un doppio balzo in avanti nella lotta per le posizioni europee. Da una parte i lombardi allungano a +4 sulla Juventus, mettendo pressione ai bianconeri; dall’altra riescono ad agganciare la Roma al quarto posto, alimentando sogni sempre più concreti di qualificazione alle competizioni continentali.

Un quadro che rende ancora più interessante il turno di campionato in corso: Juventus e Roma, infatti, saranno chiamate a rispondere immediatamente sul campo, con i bianconeri che affronteranno il Pisa, mentre i capitolini se la vedranno con il Genoa.

Due sfide dal grado di complessiva diverso ma che saranno condite da un'ulteriore pressione messa aggiunta dal risultato ottenuto dai ragazzi di Fabregas.

Il segnale alle big del campionato

Il successo ottenuto in Sardegna rappresenta anche un segnale importante per le grandi del campionato. Il campo del Cagliari, infatti, si è confermato uno degli ostacoli più complicati della stagione. Non a caso sia la Roma sia la Juventus erano uscite sconfitte dalla trasferta sarda con lo stesso punteggio, 1-0, pur attraverso prestazioni e dinamiche differenti.

Il Como, invece, è riuscito dove le due rivali avevano fallito, dimostrando maturità e solidità mentale. La compagine guidata da Fabregas ha saputo gestire i momenti difficili del match, colpendo nei momenti giusti e portando a casa un successo che potrebbe definitivamente togliere dalla formazione lombarda la nomea di squadra dal potenziale elevato ma non ancora pronta per i palcoscenici dei grandi.