Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando delle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte vicino a un ritorno alla Juventus. Secondo Sabatini, il leccese sarebbe il numero uno nell'approdare in un club in difficoltà, aggiustare le cose (magari vincendo un trofeo) per poi lasciare tutto dopo appena una stagione.

Juventus, Sabatini: 'Conte è l'allenatore più bravo ad aggiustare le cose in un club per poi abbandonarlo dopo un anno'

Il nome di Antonio Conte va circolando nell'orbita Juventus con sempre più insistenza, e giorno dopo giorno si registrano nuove indiscrezioni di quello che sembrerebbe essere un ritorno di fiamma tra il leccese e la vecchia signora.

Il giornalista Sandro Sabatini, sul proprio canale Youtube, ha dunque rilasciato la propria opinione in merito, sottolineando: "La Juventus è un'attrazione fatale per Antonio Conte. Lui inoltre è il numero uno nell'entrare in un club, aggiustare le cose e dopo un anno andarsene. È un allenatore instant, è un allenatore garanzia per questo. Ma per un periodo breve, questo dice la sua storia".

Sabatini ha proseguito dicendo: "È risaputo che Antonio Conte quando si metterà seduto con De Laurentis cercherà il divorzio, cercherà la separazione adducendo non so quali motivazioni, ma immagino motivazioni simili a quelle che ha già fatto trapelare nelle dichiarazioni di questi ultimi giorni. Siccome si parla di Juventus per lui, io faccio una domanda a me stesso e la faccio anche ai tifosi, ma siamo sicuri che in questo momento la formazione bianconera sia meglio rispetto al Napoli?

".

Sabatini ha proseguito: "Cioè la Juventus è in una situazione in cui la squadra, a causa di un mercato evidentemente sbagliato, avrà bisogno di essere rimessa a posto, se non altro perché mancheranno i quattro giocatori che adesso sono in prestito. A parte Kalulu, Renato Vega, Conceicao e Kolo Muani difficilmente resteranno. A meno che John Elkann non metta in cassa i 100 milioni promessi recentemente ma non garantiti, non c'é una situazione di mercato rosea che troviamo invece dall'altra parte. Il Napoli è un gioiellino come squadra e malgrado la cessione di Kvaratskhelia quasi sicuramente vincerà lo scudetto".

Il giornalista ha chiosato dicendo: "E allora perché c'è la rottura? De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto più di 150 milioni sul mercato.

Perché Conte non si rimette in gioco in una veste nuova, quella dell'allenatore numero uno che resta nel posto dove ha appena vinto per continuare a vincere, rivincere anche di più e anche in Europa? Questa è una bella domanda".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'In parole povere si prende Conte per doverlo cambiare dopo 2 anni'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "In parole povere si prende Conte per due anni e poi va via come sempre e la Juve dovrà tornare sul mercato per un altro allenatore" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La cosa divertente è che a inizio anno Conte disse 'mi piacerebbe partire da favorito', poi porta le squadre al primo posto e se ne va. Che senso ha?"