Il sogno di portare cinque squadre italiane nella Champions League 2026/27 sembra ormai destinato a svanire. Gli ultimi risultati delle squadre di Serie A nelle coppe europee hanno infatti ridimensionato drasticamente le possibilità del calcio italiano di ottenere lo slot extra messo a disposizione dalla UEFA.

La pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco per 6-1 nell’andata degli ottavi di Champions League rappresenta l’ennesimo colpo a un movimento già in difficoltà. I bergamaschi erano rimasti l’unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione, dopo le eliminazioni premature di Juventus e Inter.

Un quadro che rende ormai quasi impossibile per l’Italia recuperare terreno nella classifica del coefficiente UEFA.

Il sistema dei coefficienti e la corsa europea

Il regolamento UEFA prevede infatti che le due nazioni con il miglior coefficiente stagionale possano portare una squadra in più in Champions League rispetto alle quattro normalmente previste. Il punteggio viene determinato dalle vittorie, dai pareggi e dai passaggi di turno ottenuti dai club nelle competizioni europee.

In questo momento la Premier League ha praticamente già conquistato uno dei due slot disponibili grazie ai risultati ottenuti dalle proprie squadre. Per la seconda posizione la corsa resta apertissima, ma riguarda ormai soltanto Spagna, Francia e Germania.

L’Italia, scivolata addirittura al sesto posto della graduatoria sotto l'Olanda, appare ormai fuori dai giochi.

Serie A fuori dai giochi

A pesare non sono soltanto le eliminazioni in Champions League, ma anche la situazione nelle altre competizioni. In Europa League, infatti, Roma e Bologna sono destinate ad affrontarsi direttamente nel prossimo turno. Uno scontro fratricida che garantirà sì la presenza di una squadra italiana al turno successivo, ma allo stesso tempo eliminerà inevitabilmente una delle due, riducendo ulteriormente il potenziale contributo al ranking UEFA. Poi c'é la Fiorentina, che si giocherà il passaggio del turno con il Rakow in Conference League, competizione importante ma che regala pochi punti nel coefficiente rispetto alle altre.

Alla luce di questo scenario, le possibilità di rimonta per l’Italia sono praticamente nulle. Una notizia tutt’altro che positiva per le squadre impegnate nella corsa al quarto posto in Serie A. Roma, Como e Juventus stanno infatti lottando punto a punto per l’ultimo slot utile per la Champions League e avrebbero certamente beneficiato di un posto aggiuntivo nella competizione.