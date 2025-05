Kevin De Bruyne è vicino all'addio al Manchester City a parametro zero, che avverrà il prossimo 30 giugno. Il centrocampista belga, dopo anni da protagonista assoluto con i Citizens, è pronto a cominciare una nuova avventura. Una notizia che ha immediatamente scatenato l’interesse di molte big europee, tra cui pare ci sia anche la Juventus.

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe già fatto un primo passo per capire la situazione del giocatore: “Mi risulta una chiamata da parte della Juventus in questa settimana che si è informata sulla situazione”.

Anche il Napoli su De Bruyne

Ma la concorrenza non manca. Sempre secondo Moretto, anche il Napoli avrebbe mostrato grande interesse per il centrocampista belga: "A oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, a livello di forza, come dire, di voglia sembra quella più convinta in questo momento”. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in queste ore la società campana avrebbe offerto al giocatore un contratto biennale da 5 milioni netti a stagione con opzione per il terzo anno

Intanto, lo stesso De Bruyne ha scelto di non partecipare al Mondiale per club con il Manchester City. Una decisione presa per evitare infortuni e prepararsi con cautela alla prossima tappa della sua carriera, appunto con il club che deciderà di tesserarlo.

A tal proposito, Moretto ha dichiarato: “Aspettiamo, secondo me, dopo la partita di campionato decisiva per lo Scudetto, io credo che ci saranno novità importanti sul fronte De Bruyne”.

Le ultime sul futuro di Conceição

Parallelamente al possibile affare De Bruyne, la Juventus continua a ragionare anche sul futuro di Francisco Conceição. Il portoghese, arrivato la scorsa estate in prestito dal Porto, ha avuto un impatto positivo nella sua prima stagione in Serie A. Nonostante un avvio difficile con Igor Tudor, il giovane esterno ha lavorato duramente per conquistare fiducia e spazio. Il suo impegno è stato premiato, e contro l’Udinese ha disputato un’ottima partita da titolare, tornando protagonista.

Tuttavia, il riscatto del giocatore non è scontato. Conceição ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra che la Juventus non sembra intenzionata a versare interamente. Resta però aperta la possibilità che il club bianconero possa intavolare una trattativa col Porto per cercare uno sconto.