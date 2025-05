Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha commentato sul proprio canale Youtube la corsa allo scudetto fra Napoli e Inter, sottolineando come i nerazzurri abbiano sostanzialmente buttato via la possibilità di vincere il proprio ventunesimo tricolore.

Sabatini: 'L'Inter è tornata a essere quella pazza di una volta'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube dell'avvincente corsa allo scudetto: "L'Inter per una sera è ritornata la pazza Inter di una volta, quella un po' sconclusionata che a volte si fermava davanti a un traguardo e lo buttava via, malgrado ci fossero tutte le condizioni per portarlo a casa.

L'Inter è stata per due volte e per diversi minuti davanti al Napoli ma poi ha buttato via una vittoria che sarebbe stata indubbiamente clamorosa e avrebbe messo le due squadre in una condizione opposta rispetto a come si ritroveranno adesso".

Sabatini ha proseguito: "Il Napoli si appresta a vincere meritatamente lo scudetto che l'Inter ha sostanzialmente perso e le due cose sono collegate tra di loro. Perché i nerazzurri, al netto di una stagione condizionata naturalmente dagli impegni in Champions League e dalle difficoltà dovute agli infortuni, hanno avuto un sacco di match ball. Io mi rifaccio sempre alla trasferta di Parma, che secondo me è stata la più significativa: il Napoli di fatto vince lo scudetto al Tardini con un pareggio, mentre l'Inter sempre a Parma lo perde, pareggiando una gara nella quale era in vantaggio di ben due reti.

Sono quelli i punti che mancano alla formazione di Inzaghi e che potrebbero fare la differenza".

Il giornalista ha concluso dicendo: "È chiaro che la stagione non può essere considerata in nessun altro modo se non comunque positiva. Anche perché poi l'opinione dei tifosi va comunque assecondata e se i supporter dell'Inter sono contenti bisogna tenerne conto. Perché comunque parliamo di una squadra che è rimasta in corsa in in Coppa Italia fino al derby con il Milan, è rimasta in corsa in campionato fino allo scontro con la Lazio e naturalmente ha un passo dalla dal sogno della finale di Champions League. Quindi la stagione è positiva, i meriti ci sono".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'La squadra mi ha regalato emozioni'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione fra i tifosi dell'Inter: "Io tifo Inter e guardo il calcio per le emozioni che mi trasmette nel bene e nel male. Se non si dovesse vincere niente certo che ci sarebbe delusione ma le emozioni che la squadra mi ha dato quest’anno vi dico la verità non lo scambierei con uno scudetto vinto in maniera scialba o senza brividi", sostiene un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Non sono d'accordo. l'Inter non ha regalato proprio niente. Ha sempre giocato per vincere. Incolpate il suo allenatore e non parlate di regalo perché nel calcio non si regala mai niente".