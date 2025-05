Il verdetto è arrivato, l’ultima giornata di Serie A anticipa le due sfide cruciali per l’assegnazione dello scudetto a venerdì 23 maggio 2025. La scelta non è dunque ricaduta sul giovedì che sembrava essere la data prescelta dall'Inter con vista sulla finale di Champions League [VIDEO] e dunque con la necessità di rifiatare il più possibile. Diversamente pensava il Napoli che appunto auspicava per la data prescelta, così come Dazn che pare fosse più propenso proprio per il venerdì per una questione di incastro tra giorni lavorativi e maggiore libertà nel weekend.

L’ultimo atto e l’incognita spareggio; la Serie A chiude i battenti il prossimo fine settimana e si partirà, stando a quanto si apprende da fonti accreditate, con le due sfide scudetto anticipate al venerdì 23 maggio 2025 alle 20:45. Napoli-Cagliari e Como-Inter, ovviamente in contemporanea, con il miraggio dello spareggio - difficile vista l’attuale situazione in classifica - che avrebbe luogo il prossimo lunedì 26 maggio.

Qualificazioni per le coppe europee e lotta salvezza, si decide tutto domenica 25 maggio 2025

Non c’è solo lo scudetto da decidere; le posizioni in classifica che valgono la qualificazione alle prossime competizioni europee sono ancora prive di proprietari certi; stesso discorso per la lotta salvezza.

Il calendario dell’ultima giornata di Serie A prevede dunque tutte le partite interessate, in contemporanea, alle 20.45 di domenica 25 maggio 2025.

Stando a quanto deciso nel Consiglio di Lega Serie A, Bologna-Genoa e Milan-Monza si giocheranno invece sabato 24 maggio 2025, rispettivamente alle 18:00 e 20:45. Le due partite si staccano dunque dai 2 gruppi che vedono coinvolte invece le squadre ancora in ballo per vedetti scudetto, europa e permanenza nella massima serie.

Serie A, il calendario dell’ultima giornata di campionato

Di seguito, il calendario definitivo dell’ultima giornata di Serie A stando a quanto deciso dal Consiglio di Lega Serie A tenutosi questa mattina per decidere le sorti sia delle due sfide per lo Scudetto che dei match interessati dalla lotta ai piazzamenti europei e salvezza.

Un quadro conclusivo che in un certo senso accontenta tutti; il Napoli che - anche per la questione festeggiamenti - preferiva ritrovarsi a ridosso del weekend e l’Inter che invece poggiava buona parte dei suoi bisogno sulla necessità di evitare una cadenza troppo ravvicinata alla finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio 2025. Se non dovesse esserci lo spareggio [VIDEO] di lunedì 26 maggio, i nerazzurri avranno otto giorni a disposizione per preparare la sfida con il PSG.

VENERDI’ 23 MAGGIO 2025

Napoli-Cagliari; 20.45

Como-Inter; 20.45

SABATO 24 MAGGIO 2025

Bologna-Genoa; 18.00

Milan-Monza; 20.45

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Atalanta-Parma; 20.45

Empoli-Verona; 20.45

Lazio-Lecce; 20.45

Torino-Roma; 20.45

Udinese-Fiorentina; 20.45

Venezia-Juventus; 20.45