Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, sarebbe molto complesso immaginare un ritorno di Sandro Tonali in Italia e magari alla Juventus, in quanto il Newcastle valuta il centrocampista dagli 80 ai 100 milioni di euro.

Schira ha poi parlato dell'Inter, sottolineando come la società nerazzurra avrebbe praticamente trovato l'accordo con Luis Henrique del Marsiglia.

Juve, Schira: 'Tonali? Chiaro che gli piaccia ma è difficile che torni in Italia, il Newcastle chiede 80/100 milioni'

In queste settimane si è parlato insistentemente di una possibile trattativa estiva tra la Juventus e il Newcastle per quanto concerne l'acquisizione di Sandro Tonali.

Il giornalista Nicolò Schira ha dunque voluto dire la propria opinione in merito, spegnendo sul nascere le speranze dei tifosi bianconeri: "Qualcuno aveva detto 'Torna in Italia', è difficile, anche perché il Newcastle lo valuta 80-100 milioni come minimo e su Tonali ci sono due big straniere, due top club della Premier League, nella fattispecie Manchester City e Manchester United, che avrebbero la forza economica per mettere sul piatto la cifra richiesta. A quel punto tutto dipenderà dalla volontà del club bianconero, ma da quello che mi risulta il Newcastle non sarebbe predisposto a lasciar andare via Tonali".

Schira ha continuato precisando: "Poi è chiaro che alla Juve piaccia Tonali, ma a chi non piacerebbe il centrocampista ex Milan?

Il problema poi è capire se ci sono le condizioni o meno. Oggi la sensazione è che se dovesse andare via dal Newcastle possa andare in un top club europeo, ma all'estero, difficilmente in Italia".

Il giornalista, restando in tema mercato ma spostandosi sull'Inter, ha detto: "La società nerazzurra ha in pugno Luis Henrique, esterno 2001 ex Botafogo adesso in forza all'Olympique Marsiglia. L'Inter ha l'accordo col giocatore a 2 milioni e mezzo stagione sino al 2030, quindi è riuscita a convincere un elemento che aveva proposte anche da Bayern Monaco e Newcastle. La trattativa col Marsiglia invece al momento non è ancora decollata del tutto. Perché? Perché l'OM chiedeva 35 milioni, poi è sceso a 30.

L'Inter aveva offerto 20, è salita a 22 + 3 di bonus, pacchetto da 25 ma non è bastato, ci sono 5 milioni di differenza. La sensazione è che a 27 o 28 milioni si possa chiudere".

Schira, parlando infine del Milan, ha rivelato: "Alonso sta andando al Real Madrid e vuole due esterni di gamba. A destra ha già trovato Arnold, mentre per la sinistra ha messo gli occhi su Theo Hernandez. Il francese è in scadenza nel 2026 col Milan, al momento il rinnovo non c'è e senza di questo la società rossonera si è sempre detta disposta a metterlo sul mercato pur di non perderlo a 0: 25-30 milioni la cifra che potrebbe bastare per acquisirlo e questa può diventare un'occasione invitante per il Real".

I tifosi sul web rispondono a Schira: 'Io Theo me lo terrei'

Le parole di Schira hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Io me lo terrei Theo Hernandez piuttosto che svenderlo a 20/25 milioni. Con quei soldi la nostra dirigenza ti prende un Emerson Royal qualsiasi" scrive un utente su Youtube. Un altro tifoso dell'Inter poi aggiunge: "Henrique a 25 milioni per fare la riserva di Dumfries? Non penso proprio, anche perché con quei soldi in Italia ne trovi di esterni".