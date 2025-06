Juventus e Roma potrebbero sfidarsi in chiave calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Nayef Aguerd, difensore centrale del West Ham nell’ultimo anno in prestito alla Real Sociedad. Per il giocatore marocchino, sul quale sembra esserci anche l’interesse dei giallorossi che lo avrebbero già attenzionato tramite l’ex ds Florent Ghisolfi, la dirigenza bianconera starebbe valutando anche l’inserimento di Daniele Rugani come contropartita tecnica per abbassare i 18 milioni di euro richiesti dal West Ham per il cartellino del giocatore.

Caratteristiche tecniche di Aguerd

Difensore moderno, dotato di un'ottima fisicità (190 cm di altezza) e di una notevole capacità nell'anticipo, Aguerd è un centrale difensivo che si distingue particolarmente per la sua abilità nel gioco aereo e nella marcatura del diretto avversario. Utilizzato nel corso della sua carriera prevalentemente come centrale difensivo sia in una difesa schierata a tre che a quattro, Aguerd è un giocatore in possesso anche di buone qualità tecniche.

Caratteristica che gli permette all’occorrenza d’impostare il gioco dal basso e di avviare l'azione della sua squadra.

La Juve potrebbe inserire Rugani nell’eventuale trattativa

Con la conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera, la società piemontese starebbe valutando il profilo di Aguerd in funzione delle nuove esigenze tattiche dell’allenatore croato.

Infatti, se Tudor confermerà il 3-5-2 come modulo base dal quale ripartire per la prossima stagione e per poter affrontare al meglio le diverse competizioni a cui dovrà partecipare la Juventus, sarebbero necessari almeno cinque difensori centrali di ruolo che garantiscano un’ampia qualità. Tra questi, per esperienza internazionale e doti tecniche e tattiche, Aguerd rappresenterebbe un'opzione piuttosto interessante per completare il reparto difensivo, con la Juventus che sarebbe pronta a offrire il cartellino di Rugani come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche del West Ham.

Massara valuterà se puntare su Aguerd

In attesa di definire entro il 30 giugno alcune plusvalenze utili a rispettare l’accordo di fair play finanziario con l’UEFA, la società giallorossa, che nel recente passato avrebbe chiesto informazioni sul giocatore tramite l’operato di Ghisolfi, potrebbe tornare a farsi viva con il West Ham attraverso il nuovo direttore sportivo Frederic Massara.

Infatti, l'attenzione della Roma su Aguerd sarebbe nata dall'esigenza di trovare un centrale affidabile e capace d’impostare il gioco dalla difesa, qualità che piacciono molto al nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini che puntando sulla difesa a tre, oltre alla conferma di Gianluca Mancini, Evan Ndicka e a Zeki Çelik, starebbe valutando e indicando alla propria società, alcuni profili idonei alle proprie idee di gioco tra cui ci sarebbe appunto il centrale marocchino.